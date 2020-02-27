Влад Фурман поставил в Петербурге спектакль-эксперимент

В Театре имени Андрея Миронова премьера - "Венецианский купец" Шекспира. Сценическая редакция и постановка режиссера Влада Фурмана.

Пьеса написана предположительно в 1596 году. Обозначена как комедия. Рассказывает о нравах и традициях венецианских аристократов, а также о жизни простых горожан Италии.

Бассанио промотал все состояние и обратился к Антонио за помощью - просит в долг денег, чтобы посвататься к богатой наследнице Порции. Антонио (он и есть венецианский купец) ради друга берет в долг у ростовщика Шейлока крупную сумму денег с условием: если не вернет деньги в срок - Шейлок вырежет из его тела фунт мяса. Антонио уверен: всё будет хорошо, вернет вовремя! Однако…

История про выбор и его последствия, про честь и долг, помощь друзей в беде.

Два мира противопоставлены здесь друг другу: мир радости, красоты, великодушия, дружбы и мир хищничества, скаредности и злобы.

Разные мнения и споры вызвала премьера. Одни устроили спектаклю овацию, другие уходили с него.

Корреспондент "РГ" задала вопросы режиссеру.

Почему взялись за постановку именно "Венецианского купца"?

Влад Фурман: Возникла идея поставить трилогию по Шекспиру. Общество, семья и человек, личность. Одна система координат. Начал с "Купца". Стремление к гармонии жизни, которое приводит к хаосу. Мы не обязательные люди. Хотим любить, но не иметь обязательств. Не работать, но получать деньги. Взять кредит, но не платить по счетам. Это свойственно природе человека - получать удовольствие от жизни, не отдавать долги.

За шесть веков пьеса претерпела серьезные изменения, поменялись смыслы. Сначала острая гротескная комедия, где еврей Шейлок требовал долги как некой сатисфакции за унижения, которые эту нацию преследовали исторически. Там много иронии. Месседж этой истории грустный - мир не меняется, все идет по замкнутому кругу. Мир не толерантный, ненависть, злость, зависть окружают нас.

Часть зрителей возмущена вторым актом, уходит со спектакля.

Влад Фурман: В первом акте мы играем в стиле театра "Глобус" - по переходам, перестановкам, подаче текста. Передаем тот архаичный театр, его стиль, язык. Мы с актерами смотрели материалы, учились этой школе. Второй акт - на языке современного театра. Его атрибуты - микрофоны, экраны, видео, бегущая электронная строка. Изменился подход к Шекспиру, темам.

Возможно, кому-то кажется агрессивным наше второе действие, но мы делаем это сознательно. Люди в загоне. Проблемы, которые из века в век человек не может решить. От них невозможно отвлечься, это мысли, не оставляющие в покое. Нереализованная безответная любовь, нетолерантность, эгоизм и амбиции, уязвленное чувство превосходства, желание изменить судьбу и невозможность что-то изменить. Человек зацикливается, "загоняется", это движение по кругу…

Мы решили провести эксперимент над психологией зрителя. Мне кажется, человек должен быть открыт к восприятию нового. Два акта по 50 минут, ну впусти в себя новое, не пугайся громкой музыки и острых текстов (Шекспира, между прочим), откройся, подумай, досмотри до конца.

У нас проекция на весь зал - мы хотим объединить зал и сцену. Но есть люди, которые не смотрят направо и налево, боятся повернуть голову. Мы хотим призвать людей расширить рамки восприятия. Искусство - это работа со зрителем, не развлечение. Театр должен увлекать, а не развлекать. Мы всего три раза спектакль сыграли, осваиваем форму, работаем, меняем ритмы, все еще будет развиваться.

Уже в викторианскую эпоху монологи Шейлока читали серьезно и глубоко, и он был жертвой. Мало кто ставит пятый акт (спектакль обычно заканчивается судом), а у нас он есть, решается судьба главного события пьесы: мир венецианского карнавала морален, нравственен? Наш второй акт бьет остро, раскрывает смыслы и ищет связь с сегодняшним днем. Да, многих это выбивает из кресла. Люди привыкли видеть актеров с выпученными глазами, фальшивыми улыбками, привыкли к пошлости на сцене, к тому, что их развлекают. Обилие антрепризных спектаклей, путешествующих по стране, чудовищно с точки зрения художественного вкуса, развращает зрителей.

Наш спектакль - это проверка на способность людей воспринимать что-то иное, не то, к чему они привыкли. Если смогут принять - значит, есть надежда на то, что они будут мягче смотреть на людей, которые им неприятны в жизни, принимать мир таким, какой он есть. А он разный, и все люди разные.

Во время действия смотрим на экране немое кино, в программке указан оператор Кирилл Мошкович, с которым вы работаете в кино (фильмы "Куприн. Яма", "Таинственная страсть", "Гупешка").

Влад Фурман: Да, это мой друг. Мы сняли здесь, в театре фильм "Венецианский купец" - в жанре немого кино, с английскими субтитрами, продолжительностью 50 минут. В спектакле только фрагменты, мы еще покажем фильм отдельно.

Шейлок, палач и жертва

В роли еврея-ростовщика Шейлока актер Александринского театра, народный артист России Петр Семак.

Что вас подвигло играть "на стороне"? Режиссер, хорошая роль?

Петр Семак: В этом театре у меня уже три роли. И четвертая работа грядет… Сначала Ясон в "Медее". Еврипид, древнегреческая трагедия, перевод Анненского, лучший из существующих, на мой взгляд. Одно удовольствие произносить этот текст! Мы давно знакомы с режиссером Владом Фурманом - я снимался у него в кино.

Потом возникла вторая работа - царь Иоанн Грозный в "Одиссее 1936" Константина Богомолова (пьеса Булгакова "Иван Васильевич"). А далее - Шейлок в "Венецианском купце"…

Ради шекспировских пьес я готов на любые условия. Со студенческих лет мечтал играть в них - от "Ромео и Джульетты" до "Короля Лира". В 1999 году Малый драматический театр гастролировал в Англии, в Брайтоне к нам на "Зимнюю сказку", которую поставил английский режиссер Деклан Доннеллан, пришел великий актер Пол Скофилд. Смотрел спектакль, после зашел к нам и рассказал, что играл практически во всех знаменитых пьесах Шекспира, а вот короля Леонта в "Зимней сказке" сыграть не довелось. А я сказал, что всю жизнь мечтаю играть Шекспира, но пока получил только одну роль - Леонта. Мне тогда было 39 лет. Спустя семь лет появился король Лир в спектакле Льва Додина.

И вот Шейлок. Я не перечитывал "Венецианского купца" со студенческих лет. А сейчас снова восхитился гениальностью Шекспира. Как тонко он выстраивает сюжет! Нет стопроцентно правых и виноватых. Поначалу мой персонаж не вызывает сочувствия - до момента суда, исповеди, вырывающейся из сердца. В первом акте Шейлок - палач, во втором - жертва.

И Антонио, при всех его замечательных качествах (надо доверять и помогать друзьям, не брать с них процентов), не сказать, что положительный герой. Природа человека не меняется со времен древнегреческих трагедий, и Шекспир будет актуален еще долго, если не всегда. Тема ненависти, личной неприязни, нетерпимости - на уровне государств. Кого-то унижают, потом этот униженный восстает, начинает мстить, перебирает в своей мести…Чувство не имеет предела насыщения. Бесконечный пинг-понг мести то в одну, то в другую сторону.

Что вам говорил на репетициях режиссер по поводу второго действия, когда герои Шекспира оказываются в 21 веке?

Петр Семак: Говорил, что это современная версия сюжета "Венецианского купца", которая могла бы случиться в наши дни. Я честно сказал, что не понимаю этого постдраматического театра. Такой способ выражения, язык меня не волнует, не заражает. Но это право режиссера, его видение спектакля.

Во второй части меня не так много. Терплю второй акт ради первого, раз уж согласился.

Понимаю зрителей, которые после первого акта разочарованы во втором, шокированы. С другой стороны, спектакль надо досмотреть до конца, чтобы все соединилось.

К слову

В истории русского театра в роли еврея-ростовщика Шейлока выступали блестящие актеры Владимир Самойлов, Владимир Давыдов, Александр Сумбатов-Южин.

В 1993 году вышел фильм "Шейлок" Бориса Бланка, в главной роли Кахи Кавсадзе.

Режиссер Майкл Редфорд в 2004 году выпустил фильм "Венецианский купец", Шейлока сыграл Аль Пачино.

Американский актер Дастин Хоффман сыграл роль Шейлока в спектакле.