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27.02.2020 19:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диагноз - не приговор

Удалили опухоль и сохранили почку
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Впервые в России операцию по поводу нефробластомы - так называемой опухоли Вильямса - четырехлетнему пациенту сделали без удаления почки. Обычно сохранить малышу почку при таком диагнозе не удается: ее вырезают вместе с новообразованием. Но питерские врачи смогли переломить ситуацию.
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Неутешительный диагноз Славе поставили в ноябре прошлого года в другом медицинском учреждении. Предстояла нефрэктомия. Узнав об этом, родители начали искать альтернативу калечащей операции. Ведь в перспективе жизнь с одной почкой грозила их сыну новыми неприятностями. Обратились в детское отделение НМИЦ онкологии имени Петрова, где внедрен современный международный протокол UMBRELLA PROTOCOL SIOP-RTSG: он позволяет выполнять маленьким больным с диагнозом нефробластома и определенными характеристиками опухоли операцию с сохранением почки.

- И не просто с сохранением, а с использованием минимально инвазивных технологий оперативного вмешательства, - уточняют в клинике. - Минимально инвазивная хирургия имеет ряд преимуществ перед традиционной открытой хирургией: небольшие надрезы значительно уменьшают боль, ребенок быстрее восстанавливается.

Маленького пациента уже на четвертые сутки выписали домой

Особенность заболевания Славы позволила сделать ему именно такую операцию. Предварительно пациенту была проведена полихимиотерапия, которая уменьшила размер опухоли на 80 процентов - до двух квадратных сантиметров.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Хирургическую операцию провели заведующий хирургическим онкоурологическим отделением, кандидат медицинских наук Александр Носов и врач-детский онколог хирург Евгений Сенчуров.

Послеоперационный период протекал исключительно гладко, никаких осложнений. Мальчика уже на четвертые сутки выписали домой. Сейчас ребенок находится в ремиссии, для закрепления результатов лечения он получает адъювантную полихимиотерапию.

Надо сказать, что опухоль Вильямса в структуре злокачественной патологии у детей занимает четвертое место. Более 80 процентов таких опухолей выявляются у детей в возрасте до пяти лет, чаще всего диагноз малышам ставится в 3,5 года.

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