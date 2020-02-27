Неутешительный диагноз Славе поставили в ноябре прошлого года в другом медицинском учреждении. Предстояла нефрэктомия. Узнав об этом, родители начали искать альтернативу калечащей операции. Ведь в перспективе жизнь с одной почкой грозила их сыну новыми неприятностями. Обратились в детское отделение НМИЦ онкологии имени Петрова, где внедрен современный международный протокол UMBRELLA PROTOCOL SIOP-RTSG: он позволяет выполнять маленьким больным с диагнозом нефробластома и определенными характеристиками опухоли операцию с сохранением почки.
- И не просто с сохранением, а с использованием минимально инвазивных технологий оперативного вмешательства, - уточняют в клинике. - Минимально инвазивная хирургия имеет ряд преимуществ перед традиционной открытой хирургией: небольшие надрезы значительно уменьшают боль, ребенок быстрее восстанавливается.
Особенность заболевания Славы позволила сделать ему именно такую операцию. Предварительно пациенту была проведена полихимиотерапия, которая уменьшила размер опухоли на 80 процентов - до двух квадратных сантиметров.
Хирургическую операцию провели заведующий хирургическим онкоурологическим отделением, кандидат медицинских наук Александр Носов и врач-детский онколог хирург Евгений Сенчуров.
Послеоперационный период протекал исключительно гладко, никаких осложнений. Мальчика уже на четвертые сутки выписали домой. Сейчас ребенок находится в ремиссии, для закрепления результатов лечения он получает адъювантную полихимиотерапию.
Надо сказать, что опухоль Вильямса в структуре злокачественной патологии у детей занимает четвертое место. Более 80 процентов таких опухолей выявляются у детей в возрасте до пяти лет, чаще всего диагноз малышам ставится в 3,5 года.