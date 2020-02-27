Астраханке удалили гигантскую миому и сохранили возможность забеременеть

В Астрахани 42-летней пациентке хирурги провели операцию по удалению пятикилограммовой миомы матки, при этом женщине удалось сохранить репродуктивную функцию.

Как сообщает пресс-служба минздрава Астраханской области, миома является наиболее часто встречающейся доброкачественной опухолью женских детородных органов, но до таких размеров вырастает только в исключительных случаях.

Операцию астраханке провели в городской клинической больнице №3 имени С.М. Кирова. В процессе хирургического вмешательства было удалено восемь миоматозных узлов диаметром от пяти до 20 сантиметров. Опухоль по размерам (а они считаются, как и акушерские сроки), соответствовали бы 30-недельной беременности.

Пациентке полностью сохранили матку, она благоприятно пережила послеоперационный период и выписана домой с перспективой наступления беременности после гормональной терапии.