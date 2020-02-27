Для юго-восточного обхода Симферополя выберут оптимальный маршрут

Ни один из вариантов трассировки юго-восточного обхода Симферополя, который должен направить транспортный поток с трассы "Таврида" на южный берег Крыма, пока не утвержден. Об этом на встрече с жителями Симферопольского района заявил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

Беспокойство симферопольцев связано с активно распространяемыми слухами, по которым десятки земельных участков в селе Заречное якобы попадут в зону прокладки транспортного коридора. В свою очередь, экоактивисты обеспокоены возможной близостью трассы к питьевому Аянскому водохранилищу.

- "Институт "Стройпроект" сейчас тщательно прорабатывает разные варианты, - отметил Сергей Карпов. - Каждый из них будет тщательно проанализирован с точки зрения экономического обоснования, экологических и технических норм, с четким соблюдением правил размещения объекта соответствующих земельному законодательству. Основные технические решения разработают и утвердят после экспертизы и заключения контракта. Однако власть считает необходимым заранее поговорить с людьми и заверяет, что их интересы будут максимально учтены.

Как пояснили в пресс-службе Минтранса РК, необходимость строительства новой автодороги связана с тем, что пропускная способность Крымского моста и трассы "Таврида" увеличилась до 40 тысяч машин в сутки. Путь в Севастополь и на Южный берег Крыма, в Ялту и Алушту, пролегает через Симферополь. Столица республики во время курортного сезона задыхается в пробках. В сентябре достроят "Тавриду", которая по пути в Севастополь огибает Симферополь с запада. Такой же быстрый объезд столицы Крыма нужен и на юго-востоке. И Совет министров РК в декабре распорядился подготовить документацию для планировки территории под строительство участка обхода Донское - Перевальное.

- Поток транспорта, который движется именно на Южный берег Крыма, - это 20-25 тысяч автомобилей в сутки в сезон, - пояснил министр транспорта. - С учетом ввода в эксплуатацию трассы "Таврида" в 2020 году, этот поток будет только увеличиваться. Сейчас все стоят на проспекте Победы, на объездной Симферополя, в Марьино и так далее. Существующая дорога в ее нынешнем состоянии уже не справляется с таким потоком. Уровень безопасности движения на участке от Симферополя до Перевального не соответствует современным требованиям.

27-километровая дорога от Донского и Трудового на Ялтинскую трассу должна выйти за Перевальным и далее протянется до Алушты. Отрезок протяженностью 23,1 километра от Перевального до Алушты реконструируют, увеличив его пропускную способностью. На 4,7 из них будет четыре полосы движения, на 18,4 - две или три. На участке от Алушты до Ялты дорогу расширят в узких местах.

- Трасса до Севастополя по Южному берегу Крыма превратится в дорогу, которая сможет пропускать большой поток транспорта, не "затыкая" ни Ялту, ни Алушту, ни Добровскую долину, - резюмировал Сергей Карпов.

Минтранс будет еженедельно проводить встречи с местными жителями, отвечая на все болезненные вопросы.