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27.02.2020 20:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пулеметчик выбил квартиру

Донской ветеран вынужден был через суд добиваться права на жилье
Текст: Елена Мелихова ( "Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
95-летний ветеран ВОВ отсудил возможность жить в нормальных условиях. Теперь из своего старенького дома, в котором нет ни канализации, ни газа, он сможет переехать в квартиру со всеми удобствами.

- Сказать, что дедушка счастлив, это ничего не сказать, - делится эмоциями с корреспондентом "РГ" внучка ветерана Елена Шаповалова. - Теперь он ждет не дождется новоселья, о котором мог только мечтать.

О ситуации узнали в прокуратуре и выступили в защиту пожилого человека

Всю жизнь фронтовик прожил в хуторе Божовка Ростовской области. Туалет во дворе, вода в колодце, газа нет - только печь, которую нужно топить дровами. Из этого дома он ушел на фронт, в 1943 году был тяжело ранен в обе руки. Пулеметчик жив остался, но ранения отразились на его здоровье. Хотя всю жизнь потом с баранкой не расставался, трудился водителем бензовоза.

Фото: Елена Мелихова
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Когда состояние пожилого человека ухудшилось, к нему из города переехала дочь. Но и она сама ведь уже пенсионерка. И ухаживать за отцом в доме без удобств оказалось очень сложно. Тогда родственники обратились в администрацию Красносулинского района с просьбой предоставить ветерану благоустроенное жилье, но комиссия решила: мол, дом не аварийный и достаточно большой. Поэтому и улучшение жилищных условий ветерану не положено. Единственное - предложили отремонтировать дом, который из-за времени порядком обветшал. Но ведь это же не решило бы основную проблему. За ветерана тогда вступилась прокуратура. Иск о признании права на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветерана Великой Отечественной войны был направлен в суд в январе. И вот отличная новость: ходатайства истца удовлетворены в полном объеме.

- Дедушке положен сертификат на покупку жилья. Где именно будет эта квартира, властям не принципиально. Мы пока еще не знаем, о какой сумме идет речь. Но нам бы хотелось, чтобы он жил в Ростове рядом с нами. Наконец он будет всегда в тепле без дров или угля, с горячей водой, которую не нужно греть на печи, и с нормальным, теплым санузлом. А еще мы очень рады тому, что сможем постоянно бывать у него в гостях, заботиться о нем и помогать.

Кстати, это не единственный скандал на Дону, связанный с ветеранами. На днях отличились судебные приставы, которые изъяли из квартиры 92-летней пенсионерки два телевизора. Сотрудники ФССП явились в дом к пожилой ростовчанке в поисках ее внучки-должницы. И не нашли ничего лучшего, как в счет погашения стотысячного долга забрать работающую технику. В тот момент пенсионерка находилась дома одна. Шокированная бабушка не смогла противостоять людям в форме. Хотя должница по данному адресу не проживает. И потому, на каком основании забрали у ее бабушки телевизоры, было непонятно. Снова выручила прокуратура. Уже на следующий день оба телевизора вернулись на прежнее место. Приставы принесли извинения ветерану и ... подарили тортик.

Власть Право Жилищное право Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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