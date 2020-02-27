И.о. транспортного прокурора из Сальска заподозрили в получении взятки

В Ростовской области сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности Сальского транспортного прокурора. Его подозревают в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, подозреваемый пообещал обеспечить общее покровительство охранной организации. Передача 160 тысяч рублей прошла 26 февраля в помещении закусочной "Теремок" в станице Егорлыкской.

Однако при передаче денег сотрудник Южной транспортной прокуратуры был задержан работниками ФСБ.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркнули в СК России.