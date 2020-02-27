Мурат Кумпилов рассказал о мерах поддержки материнства и детства в РА

В рамках рабочей поездки главы РА Мурата Кумпилова в город Адыгейск особое внимание было уделено вопросам, связанным с демографией.

Глава республики посетил строящийся детский сад на 240 мест со встроенными ясельными группами. Его открытие позволит устранить дефицит мест для детей в возрасте до трех лет. Объект стоимостью свыше 160 млн рублей возводится в рамках госпрограммы "Развитие образования" на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов.

В разговоре с подрядчиком и руководителем муниципалитета руководитель РА акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к строительству. Детский сад должен быть сдан с благоустроенной территорией, озеленением.

Как выяснилось, в Адыгейске по итогам прошлого года зафиксированы рост рождаемости и снижение смертности. Более того, естественный прирост населения превышает убыль.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что перед руководством региона и каждого конкретного муниципалитета стоит задача обеспечить условия для демографического роста. С этого года в России внедряются новые президентские инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, многодетных семей. Важно, чтобы жители муниципалитета знали о предоставляемых мерах поддержки и пользовались ими.

"Сейчас по предложению президента страны готовится целый ряд поправок в Конституцию России, которые должны в том числе значительно усилить социальную защищенность граждан. Среди них поправки, касающиеся укрепления и защиты семей, прав ребенка. Эти инициативы полностью соответствуют запросу общества. Их закрепление на конституционном уровне даст серьезное основание для усиления проводимой работы по защите материнства, детства и семейных ценностей. Главная цель предпринимаемых шагов - повышение качества жизни людей, народосбережение", - сказал глава Адыгеи.

После осмотра детского сада Мурат Кумпилов побывал в гостях у многодетной семьи Цику. Такие визиты стали традиционными в рамках рабочих поездок в муниципалитеты.

Супруги Руслан и Рита Цику воспитывают четверых детей. Глава семьи работает оператором склада в распределительном центре, мать - домохозяйка, занимается детьми. Старшая дочь, Диана, учится в девятом классе, участвует в предметных олимпиадах, занимается декоративно-прикладным искусством. Входит в состав членов Российского движения школьников по гражданско-патриотическому направлению. Младшая - Милана - тоже учится в школе и получает хорошие отметки. Сыновьям Адаму и Рамазану еще только по полтора года, они воспитываются дома.

Глава республики побеседовал с многодетными родителями и их детьми, с интересом слушал об успехах школьниц, семейных традициях. Диана показала свои рисунки, рассказала об участии в творческих конкурсах.

Мурат Кумпилов отметил, что работа по укреплению института семьи, сохранению семейных ценностей - одно из наиболее значимых направлений в повестке руководства региона. Глава Адыгеи поблагодарил супругов Цику, которые своим примером показывают, какой должна быть счастливая и дружная семья.