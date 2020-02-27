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27.02.2020 20:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело на таможенников, пропустивших украинца с арсеналом оружия

Текст: Николай Грищенко

В отношении двух сотрудников пункта пропуска "Матвеев Курган" Таганрогской таможни заведено дело по статье 293 УК РФ - "Халатность". Подозреваемые не осмотрели должным образом автомобиль жителя Украины, и в Ростовскую область была ввезена партия оружия.

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Как сообщили "РГ" в Южном следственном управлении СК России, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Находясь на дежурстве, таможенники не проверили багажник автомобиля ГАЗ-2411, а там, среди газобаллонного оборудования, находились два автомата, две снайперские винтовки, 20 гранат и большое количество патронов.

"Незаконные действия гражданина Украины были пресечены сотрудниками ФСБ России", - уточнили в ведомстве.

Следователями проводится сбор материалов, направленных на закрепление полученных доказательств.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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