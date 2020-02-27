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27.02.2020 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани у военных похитили радиоблоки для добычи драгметаллов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

На Кубани группа из четырех мужчин регулярно похищала из военной части армейские радиоблоки, содержащие в своем составе драгоценные металлы в качестве полупроводников, а затем переплавляла эти драгметаллы и сбывала перекупщикам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

По данным следователей, хищения военной аппаратуры происходили из Армавирского гарнизона. Один из местных жителей, который ранее уже был судим за хулиганство, угон автомобиля и повреждение чужого имущества, решил совершить кражу радиоэлектронных блоков из воинской части для последующего извлечения из них элементов, содержащих драгоценные металлы. Для того чтобы совершить задуманное, он привлек к реализации своего плана еще трех мужчин разного возраста, один из которых был ефрейтором и проходил военную службу по контракту в войсковой части 31853.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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"Установлено, что в августе 2019 года мужчины в ночное время дважды проникали на территорию войсковой части 78108, - сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК. - Согласно заранее распределенным ролям одни из злоумышленников наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности предупредить товарищей, а другие похищали элементы аппаратуры связи. После того как из последних добывались драгметаллы, эта "добыча" продавалась скупщикам. Вырученные деньги подельники делили между собой".

В ведомстве добавили, что в ночь с 30 на 31 августа 2019 года "при совершении аналогичного преступления военнослужащие воинской части задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов троих злоумышленников". Еще одному удалось скрыться, но скоро правоохранители задержали его.

Согласно заключению экспертов, стоимость похищенного военного имущества с учетом содержащихся в нем драгоценных металлов составила почти 1,7 миллиона рублей.

Решением Майкопского гарнизонного военного суда лидеру и организатору этой аферы было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Других членов ОПГ осудили: двух - на четыре года, а одного - на три года лишения свободы условно.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с осужденных в солидарном порядке суммы причиненного ущерба в размере более 1,6 миллиона рублей.

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