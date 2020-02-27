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27.02.2020 16:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани возбудили дело о поджоге техники фермера

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району Кубани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. По информации правоохранителей, расследование взято на контроль губернатором Кубани и прокурором края.
Фермер Николай Маслов: Если бы позже заметили поджог, то тут могло все на воздух взлететь. Фото: Владимир Аносов/РГ Фермер Николай Маслов: Если бы позже заметили поджог, то тут могло все на воздух взлететь. Фото: Владимир Аносов/РГ
Фермер Николай Маслов: Если бы позже заметили поджог, то тут могло все на воздух взлететь. Фото: Владимир Аносов/РГ

Третьи сутки в регионе обсуждает ЧП, случившееся в станице Дмитриевской Кавказского района. В ночь на 25 февраля во дворе у хорошо известного в крае здешнего фермера Николая Маслова подожгли комбайн и два КамАЗа с полными баками горючего. Корреспонденты "РГ" побывали на месте ЧП.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Хозяйство Масловых расположено на одной их станичных окраин. Небольшой жилой дом стоит метрах в 30 от хоздвора с новенькой сельхозтехникой, купленной в лизинг. За грузовики Николай уже рассчитался и готовил их к постановке на учет, а кредит за комбайн платить еще два года. Стоимость всей техники - свыше 17 миллионов рублей. То, что она уцелела, Николай считает просто чудом.

- Уже темно было, когда все случилось, - рассказывает глава КФХ. - Около 21 часа я зашел домой. Не успел раздеться, как крики услышал. Выглянул в окно, а там уже пламя над комбайном. В одних трусах выскочил, куртку на ходу схватил и бросился тушить огонь, благо рядом шланг лежал, протянутый от колонки с водой. Мы его сразу направили на горящую технику и погасили пламя. А если бы позже заметили поджог, то тут могло все на воздух взлететь. Досталось бы и нашему дому, и соседям. Ведь в тот вечер был просто ураганный ветер - настоящий торнадо.

Фото: Владимир Аносов/РГ

По словам Николая, сейчас к нему отовсюду едут коллеги-землепашцы. И каждый примеряет эту ситуацию на себя.

- Земельные войны идут по всему краю, - говорит он. - Кому-то просто угрожают, а вот в моем случае от угроз, похоже, решили перейти к реальным действиям.

У Масловых - 70 гектаров земли, 40 из которых - его собственность, владельцами остальных являются близкие родственники. Еще 100 гектаров хотела передать другая станичная родня, однако забрать эти наделы не дал местный крупный землевладелец, хотя договор с ним к этому времени истек.

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- В окрестностях нашей и соседней станиц он собрал свыше семи тысяч гектаров пашни, которой не хочет ни с кем делиться, - считает фермер. - Пользуясь влиятельными покровителями, выигрывает суды, хотя закон вроде бы на нашей стороне. Но в последнее время ситуация стала постепенно меняться и нескольким фермерам удалось выиграть иски. Мы также хотели возобновить спор за гектары наших родственников. Возможно, чтобы помешать этим планам, и был устроен поджог.

Игорь, сын главы КФХ, говорит, что это был не акт устрашения, а стремление уничтожить хозяйство.

- Лишившись техники, взятой в лизинг, мы бы уже не смогли подняться, - убежден он. - На это и был расчет. О том, что могли погибнуть люди, те, кто его организовал, просто не думали.

Фото: Владимир Аносов/РГ

Случившееся бурно обсуждают в социальных сетях. Один из основателей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов написал на своей странице в соцсети: "Ясно, что это не пацаны баловались с бенгальскими огнями - работали профессионалы. Если этот случай спустят на тормозах и не расследуют, быть беде: либо фермеров начнут убивать, либо пойдут самосуды как защитная реакция на бездействие власти. Фермеры с этой земли не уйдут - здесь могилы предков до шестого колена. Они перешли красную черту. Кто они - пусть отвечает следствие. Если мы имеем дело не с террором, то с чем?"

В этом сейчас разбираются правоохранители.

- Я был на месте ЧП буквально через десять минут после вызова, - рассказывает станичный участковый Александр Мишин. - К этому времени открытое горение уже ликвидировали, но следы явного поджога сохранились. Было видно, что комбайн и один из КамАЗов были политы какой-то горючей жидкостью. Прибывшая по моему вызову оперативно-следственная группа и представители МЧС взяли смывы с мета поджога, опросили очевидцев.

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- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, - поясняет следователь Максим Калишин. Назначена пожарно-техническая экспертиза, ждем результатов. Надеюсь, преступление удастся раскрыть максимально быстро.

На это надеются все, не только кубанские фермеры.

- Так называемые "земельные войны" идут в разных регионах, - констатирует Александр Шипулин, председатель совета АККОР, член Общественной палаты РФ. - На Кубани, где самые дорогие черноземы, пожалуй, наиболее острая ситуация. Мы постоянно обсуждаем ее на фермерских съездах, и власть, должен признать, разделяет нашу тревогу. ЧП в станице Дмитриевской мы обсуждали с губернатором Кубани и прокурором Краснодарского края, оба они - и Вениамин Кондратьев, и Сергей Табельский - обеспокоены случившимся. Расследование поджога на фермерском дворе взято на особый контроль. Его результатов ждет все фермерское сообщество.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Расследования Татьяны Павловской

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