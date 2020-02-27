На Кубани возбудили дело о поджоге техники фермера

Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району Кубани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. По информации правоохранителей, расследование взято на контроль губернатором Кубани и прокурором края.

Фермер Николай Маслов: Если бы позже заметили поджог, то тут могло все на воздух взлететь. Фото: Владимир Аносов/РГ

Третьи сутки в регионе обсуждает ЧП, случившееся в станице Дмитриевской Кавказского района. В ночь на 25 февраля во дворе у хорошо известного в крае здешнего фермера Николая Маслова подожгли комбайн и два КамАЗа с полными баками горючего. Корреспонденты "РГ" побывали на месте ЧП.

Хозяйство Масловых расположено на одной их станичных окраин. Небольшой жилой дом стоит метрах в 30 от хоздвора с новенькой сельхозтехникой, купленной в лизинг. За грузовики Николай уже рассчитался и готовил их к постановке на учет, а кредит за комбайн платить еще два года. Стоимость всей техники - свыше 17 миллионов рублей. То, что она уцелела, Николай считает просто чудом.

- Уже темно было, когда все случилось, - рассказывает глава КФХ. - Около 21 часа я зашел домой. Не успел раздеться, как крики услышал. Выглянул в окно, а там уже пламя над комбайном. В одних трусах выскочил, куртку на ходу схватил и бросился тушить огонь, благо рядом шланг лежал, протянутый от колонки с водой. Мы его сразу направили на горящую технику и погасили пламя. А если бы позже заметили поджог, то тут могло все на воздух взлететь. Досталось бы и нашему дому, и соседям. Ведь в тот вечер был просто ураганный ветер - настоящий торнадо.

Фото: Владимир Аносов/РГ

По словам Николая, сейчас к нему отовсюду едут коллеги-землепашцы. И каждый примеряет эту ситуацию на себя.

- Земельные войны идут по всему краю, - говорит он. - Кому-то просто угрожают, а вот в моем случае от угроз, похоже, решили перейти к реальным действиям.

У Масловых - 70 гектаров земли, 40 из которых - его собственность, владельцами остальных являются близкие родственники. Еще 100 гектаров хотела передать другая станичная родня, однако забрать эти наделы не дал местный крупный землевладелец, хотя договор с ним к этому времени истек.

- В окрестностях нашей и соседней станиц он собрал свыше семи тысяч гектаров пашни, которой не хочет ни с кем делиться, - считает фермер. - Пользуясь влиятельными покровителями, выигрывает суды, хотя закон вроде бы на нашей стороне. Но в последнее время ситуация стала постепенно меняться и нескольким фермерам удалось выиграть иски. Мы также хотели возобновить спор за гектары наших родственников. Возможно, чтобы помешать этим планам, и был устроен поджог.

Игорь, сын главы КФХ, говорит, что это был не акт устрашения, а стремление уничтожить хозяйство.

- Лишившись техники, взятой в лизинг, мы бы уже не смогли подняться, - убежден он. - На это и был расчет. О том, что могли погибнуть люди, те, кто его организовал, просто не думали.

Фото: Владимир Аносов/РГ

Случившееся бурно обсуждают в социальных сетях. Один из основателей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов написал на своей странице в соцсети: "Ясно, что это не пацаны баловались с бенгальскими огнями - работали профессионалы. Если этот случай спустят на тормозах и не расследуют, быть беде: либо фермеров начнут убивать, либо пойдут самосуды как защитная реакция на бездействие власти. Фермеры с этой земли не уйдут - здесь могилы предков до шестого колена. Они перешли красную черту. Кто они - пусть отвечает следствие. Если мы имеем дело не с террором, то с чем?"

В этом сейчас разбираются правоохранители.

- Я был на месте ЧП буквально через десять минут после вызова, - рассказывает станичный участковый Александр Мишин. - К этому времени открытое горение уже ликвидировали, но следы явного поджога сохранились. Было видно, что комбайн и один из КамАЗов были политы какой-то горючей жидкостью. Прибывшая по моему вызову оперативно-следственная группа и представители МЧС взяли смывы с мета поджога, опросили очевидцев.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, - поясняет следователь Максим Калишин. Назначена пожарно-техническая экспертиза, ждем результатов. Надеюсь, преступление удастся раскрыть максимально быстро.

На это надеются все, не только кубанские фермеры.

- Так называемые "земельные войны" идут в разных регионах, - констатирует Александр Шипулин, председатель совета АККОР, член Общественной палаты РФ. - На Кубани, где самые дорогие черноземы, пожалуй, наиболее острая ситуация. Мы постоянно обсуждаем ее на фермерских съездах, и власть, должен признать, разделяет нашу тревогу. ЧП в станице Дмитриевской мы обсуждали с губернатором Кубани и прокурором Краснодарского края, оба они - и Вениамин Кондратьев, и Сергей Табельский - обеспокоены случившимся. Расследование поджога на фермерском дворе взято на особый контроль. Его результатов ждет все фермерское сообщество.