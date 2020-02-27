На Кубани задержан мужчина, убивший молотком девочку в 2016 году

Сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года 8-летней жительницы поселка Звезда Ленинградского района задержали подозреваемого в ее убийстве (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ).

По информации правоохранителей, в тот роковой день года отчим девочки высадил ее недалеко от дома, однако школьницу с тех пор никто не видел. После ее исчезновения было возбуждено уголовное дело, но местонахождение пропавшей установить не удалось.

И только через три с половиной года (в конце января 2020-го) в одном из соседних населенных пунктов района "на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки". Следователи сразу отправились "на указанный участок местности, где ими были обнаружены костные останки".

Проведенные следователем СКР и следователем-криминалистом следственных действий при оперативной поддержке сотрудников УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю была установлена причастность 63-летнего жителя поселка Звезда к убийству малолетней. Мужчина был сразу задержан.

"Со слов подозреваемого, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя малолетнюю, нанес ей удар в область головы молотком, убив ее, - говорится в информации, помещенной в четверг вечером на официальной сайте СУ СКР по Кубани. - В последующем с целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый на своем автомобиле вывез тело в соседний населенный пункт, где сокрыл его в поле. В ходе допроса мужчина также сообщил следователю о том, что надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки, на строениях оставлял именно он".

Сообщается. что с подозреваемым в убийстве проводится "необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы". В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.