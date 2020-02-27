Объявлена тема предстоящего Ялтинского международного экономического форума

В столице прошло первое заседание Программного комитета по подготовке к VI Ялтинскому международному экономическому форуму, который будет проходить с 23 по 25 апреля 2020 года в городе Ялта Республики Крым. Участники заседания обсудили программу форума.

В заседании Программного комитета приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, деловые объединения, сотрудники посольств, а также СМИ, которые активно формируют деловую программу VI ЯМЭФ.

Заместитель председателя оргкомитета VI ЯМЭФ Андрей Назаров назвал тему предстоящего мероприятия: "Регионы России и мир".

- Именно эту тему мы берем за основу проведения форума, так как сегодня региональная повестка с участием других стран мира очень активна.

Впервые в состав организаторов ЯМЭФ входят сразу три субъекта Российской Федерации: Республика Крым, Республика Башкортостан и город Севастополь. Традиционно на форум будут приглашены представители международного сообщества и СМИ. Организаторы ожидают более 40 самых ярких в мире лидеров мнений, среди которых главы государств и политических партий, министры, политики, депутаты национальных парламентов, капитаны российского бизнеса, главы регионов, ведущие представители научно-академических кругов.

По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова, в Крыму сейчас развивается социальная, инженерная и другие виды инфраструктуры. Безусловно, одна из целей форума - раскрыть потенциал региона.

- Мы разрабатываем такие темы, как национальные проекты "Производительность труда и поддержка занятости" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Отдельное направление - это туризм. Крым - это отличная площадка для того, чтобы опробовать новые инициативы в области туризма - добавил Сергей Назаров.

На полях VI Ялтинского международного экономического форума будет проходить окружной этап Всероссийской премии "Экспортер города". Состоится торжественная церемония награждения журналистов - победителей Всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-капитал".