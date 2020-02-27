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27.02.2020 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит, почему на Дону 95-летний ветеран жил в доме без газа и воды

Текст: Николай Грищенко

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил донским следователям провести проверку в отношении должностных лиц, из-за которых 95-летний ветеран Великой Отечественной войны живет в доме без коммунальных удобств.

"На данный момент вынесено решение суда о предоставлении ветерану благоустроенного жилья, однако Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления не прекращать проведение проверки и установить, почему ветеран на протяжении длительного времени не мог получить жилье", - говорится в сообщении СК России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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95-летний Николай Романов проживает в частном доме на хуторе Божковка. В населенном пункте отсутствует газ, централизованное водоснабжение и канализация, и поэтому родственники ветерана потребовали, чтобы местные власти предоставили фронтовику благоустроенное жилье в городе. Чиновники заявили, что за бюджетный счет могут лишь отремонтировать дом и подвести коммуникации. Однако такое решение вопроса не устроило дочь и внучку ветерана, которые обратились в суд. Их требование поддержала прокуратура Ростовской области.

"Дано заключение об удовлетворении заявленных требований ветерана на обеспечение мер социальной поддержки по выделению жилого помещения", - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

В итоге суд встал на сторону ветерана и принял решение о том, чтобы 95-летнему Николаю Романову предоставили благоустроенное жилье.

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