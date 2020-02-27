В Адыгейске в рамках нацпроекта создано два новых медицинских центра

В ходе рабочей поездки в город Адыгейск глава РА Мурат Кумпилов проинспектировал Адыгейскую межрайонную больницу имени К. М. Батмена, где в рамках национальных проектов созданы дополнительные современные условия для пациентов.

Здесь в конце прошлого года начали действовать два новых медицинских центра - по офтальмологическому и кардиохирургическому направлениям.

Создание медцентра "Лаборатория здоровья" велось на правах государственно-частного партнерства и в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Глава Адыгеи осмотрел новое отделение, пообщался с медперсоналом. Врачи и пациенты поблагодарили руководителя республики за внимание к отрасли и принимаемые меры по развитию здравоохранения. В свою очередь Мурат Кумпилов поручил минздраву РА строго следить за качеством и доступностью помощи в медцентре. Для населения она будет бесплатной и предоставляться за счет средств обязательного медицинского страхования.

По словам министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, инвестором обеспечены все необходимые условия для предоставления высокотехнологичной медицинской помощи. Инвестиционные вложения составили 51,5 миллиона рублей. Центр оснащен ангиографом и другим медицинским оборудованием новейшего поколения. Это позволяет выявлять повреждения и пороки развития кровеносных сосудов. В частности, с помощью ангиографа проводится стентирование коронарных сосудов. Ожидается, что центр сможет принимать не менее 300 пациентов в год. Сейчас здесь проведено 24 коронарографии, из них в 12 случаях - стентирование сосудов сердца, сообщила главный врач Адыгейской межрайонной больницы Фатима Тлехас.

До создания "Лаборатории здоровья" такую помощь в республике можно было получить только в региональном сосудистом центре. Однако из-за удаленности от Майкопа ряд районов не попадал в зону действия "терапевтического окна", в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с острой коронарной патологией в больницу. По мнению специалистов, эти факторы играют решающую роль в снижении смертности от болезней кровообращения.

С реализацией нового проекта решен вопрос оперативной помощи и лечения больных с острой коронарной патологией из Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. Центр также принимает пациентов из Краснодарского края и других регионов.

Затем Мурат Кумпилов ознакомился с работой офтальмологического центра "Санталь". Он создан на базе Адыгейской межрайонной больницы в рамках регионального проекта "Старшее поколение" и начал свою работу в сентябре 2019 года. В работе используется оборудование премиум-класса, в том числе уникальная навигационная система. Она передает по компьютерной сети в операционную данные измерений, информацию о пациенте, контрольные изображения и план операции. Клиника специализируется на лечении катаракты и глаукомы, лазерной коагуляции сетчатки и высокотехнологичных операциях. За пять месяцев работы в центре "Санталь" было проведено почти 950 амбулаторных приемов, выполнено около 200 операций, большая часть из которых - по полису ОМС.

"Улучшение качества медицинской помощи, снижение смертности населения - это одни из важных задач, которые ставит президент России в рамках реализации национальных проектов. И создание в Адыгее новых медицинских центров - практические шаги по достижению данных целей, а также положительный пример государственно-частного партнерства по улучшению уровня медицины в регионе. Важно, что теперь в республике жители населенных пунктов, отдаленных от федеральных и региональных клиник, смогут бесплатно получать высокотехнологичную помощь", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул значимость повышения квалификации специалистов наравне с внедрением современных методов лечения. В этой связи Мурат Кумпилов поручил минздраву РА направлять врачей на обучение, перенимать опыт передовых медицинских центров. Кроме того, поставлена задача - уделить особое внимание устранению дефицита медицинских кадров за счет обучения студентов в медицинских вузах, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, а также в мединституте на базе Майкопского государственного технологического университета.