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27.02.2020 20:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лекарь с хвостом

В донском вузе научат, как лечить при помощи животных
Текст: Елена Мелихова ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
В Донском государственном техническом университете теперь будут готовить анималотерапевтов - специалистов по лечению заболеваний у взрослых и детей с привлечением животных. ДГТУ станет первым вузом в России, который займется обучением сотрудников подобного профиля. Новая образовательная программа разработана совместно психологами, биологами и ветеринарами.
В Астрахани помогает детям встать на ноги золотистый ретривер по кличке Поэма. Фото: архив Астраханского научно-практического центра "Коррекция и развитие" В Астрахани помогает детям встать на ноги золотистый ретривер по кличке Поэма. Фото: архив Астраханского научно-практического центра "Коррекция и развитие"
В Астрахани помогает детям встать на ноги золотистый ретривер по кличке Поэма. Фото: архив Астраханского научно-практического центра "Коррекция и развитие"

Анималотерапия - новый для русского уха термин. Подобные методики давно используются на Западе. Да и в России они уже доказали свою эффективность. Например, хорошие результаты дает дельфинотерапия. Отмечено, что купание с дельфинами благотворно влияет на психику, эмоциональную и двигательную активность, например, детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой психического развития. Широко известна ипотерапия (лечение при помощи лошадей).

Новая образовательная программа разработана совместно психологами, биологами и ветеринарами

Планируется, что во время занятий будет уделено особое внимание программам с певчими птицами и домашними кошками. Говорят, общение с пернатыми помогает быстрее восстановиться после операций. Кошка сама инстинктивно выбирает больное место человека, а ее мурчание успокаивает нервную систему. Кстати, согласно проведенным экспериментам семимесячный младенец инстинктивно улыбается, прикоснувшись к пушистому кролику.

Фото: Елена Мелихова/РГ
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Свою эффективность уже доказала и канистерапия. Например, в Астрахани полноправным сотрудником научно-практического центра реабилитации детей "Коррекция и развитие" является золотистый ретривер по кличке Поэма. Собака трудится в связке с психологом Юлией Смагиной, "рука об лапу" с которой они идут уже седьмой год. Доброго пушистого четвероногого терапевта, один вид которого вызывает улыбку, обожают и пациенты, и сотрудники медучреждения.

- Терапия при помощи животных уже доказала свою эффективность. Она не заменяет собой традиционного медикаментозного лечения, но является отличным к нему дополнением, - уверена сотрудник центра "Коррекция и развитие" Лариса Тимашева.

Получить специальность анималотерапевта можно в магистратуре за два года, поступить туда на конкурсной основе сможет обладатель любого диплома о высшем образовании.

- Основные качества для будущего магистра - любовь к животным и интерес к психологии, ну и, конечно, абитуриенту придется показать свои знания по русскому языку, биологии и психологии, - отмечает декан факультета "Психология, педагогика и дефектология" ДГТУ Ирина Абакумова. - По окончании магистратуры выпускники смогут работать анималотерапевтами, зоопсихологами, психологами.

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