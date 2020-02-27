В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ

В Элисте при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме №15 второго микрорайона пострадал 50-летний мужчина. Из многоэтажки эвакуировано 120 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, инцидент произошел 26 февраля в 22:10. По предварительным данным, в квартире на восьмом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва также оказалась разрушена еще одна квартира, которая находилась этажом выше.

Владелец квартиры получил ожоги различной степени тяжести и госпитализирован. Жильцы дома эвакуированы.

"На месте происшествия развернут оперативный штаб главного управления МЧС России по Калмыкии. Введен режим ЧС локального характера. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.

Для проведения детального инструментального обследования и определения степени повреждения жилого дома в Элисту будет доставлен диагностический комплекс "Стрела-П". По итогам обследования будут приняты решения о сроках ремонта и заселения жильцов в свои квартиры.

В администрации Элисты организована горячая линия 8-800-201-14-41.