Сухой Лог станет четвертым городом Свердловской области, окруженным лесопарковой зоной. Статус "зеленого пояса" города получит бывший золоотвал Рефтинской ГРЭС площадью 360 гектаров.

Это благотворно скажется на экологической обстановке в промышленном городе, считает глава областного минприроды Алексей Кузнецов. Вскоре на всех участках лесопарка будет введен ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности: в зоне "зеленого пояса" под запретом окажутся капитальное строительство, разработка месторождений, складирование отходов и вообще все, что может нанести вред окружающей среде.

Биологическая рекультивация золоотвала Рефтинской ГРЭС заняла более десятка лет: до 2007 года здесь высаживали саженцы деревьев и кустарников. В работе приняли участие ученые Ботанического сада УрО РАН, Института экологии растений и животных УРО РАН, специалисты Сухоложского лесхоза, сотрудники электростанции. В результате рекультивация золоотвала признана лучшим экологическим проектом 2008 года в РФ. Сегодня здесь настоящий лес: высота деревьев - от трех до двадцати метров. Он является естественной преградой, защищающей жителей города от выбросов угольной электростанции.

Напомним, ранее в Свердловской области "зеленые пояса" созданы вокруг Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Полевского.