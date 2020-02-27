Новости

В России вырос объем авиаперевозок 10:02
Путин назвал причину отсутствия у него смартфона 10:01
В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей 10:00
В Ульяновске рассказали о состоянии раненной школьником учительницы 09:56
Софийский университет лишил пособников Гитлера почетных званий 09:48
Попавший в ДТП хоккеист Бучневич посоветовал фанатам пристегиваться в машине 09:48
Малкин в 900-м матче за "Питтсбург" отметился голевой передачей 09:29
В Прикамье осужден похититель бизнесмена 09:26
Саудовская Аравия ввела запрет на религиозный туризм из-за коронавируса 09:25
В Самаре проверят заражение детей в школе туберкулезом 09:23
В США зафиксирован первый случай COVID-19 "неустановленного происхождения" 09:14
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера 09:13
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП 09:10
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Дании 09:08
В Приморье чиновник заплатит 2,2 млн за получение взятки 08:50
Экипажу круизного лайнера Diamond Princess разрешили сойти на берег 08:34
Сбитая автобусом на переходе пермячка отсудила 300 тысяч рублей 08:26
Коронавирус не помеха. Женевский автосалон состоится 08:25
Популярный напиток назвали виновником высокого уровня жира в крови 08:20
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА 08:18
В Пентагоне признали утрату военного преимущества в мире 07:40
Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи 06:55
ВВС Индии доставили из Уханя в Нью-Дели 112 человек 06:51
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ 06:41
Лагерь боевиков обнаружен на раскопках древнего города Эбла в Сирии 06:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 09:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На золе гора

Бывший отвал ГРЭС превратят в "зеленый пояс"
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 42(8096)
Сухой Лог станет четвертым городом Свердловской области, окруженным лесопарковой зоной. Статус "зеленого пояса" города получит бывший золоотвал Рефтинской ГРЭС площадью 360 гектаров.

Это благотворно скажется на экологической обстановке в промышленном городе, считает глава областного минприроды Алексей Кузнецов. Вскоре на всех участках лесопарка будет введен ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности: в зоне "зеленого пояса" под запретом окажутся капитальное строительство, разработка месторождений, складирование отходов и вообще все, что может нанести вред окружающей среде.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Минпромторг назвал число неэкологичных автомобилей в России

Биологическая рекультивация золоотвала Рефтинской ГРЭС заняла более десятка лет: до 2007 года здесь высаживали саженцы деревьев и кустарников. В работе приняли участие ученые Ботанического сада УрО РАН, Института экологии растений и животных УРО РАН, специалисты Сухоложского лесхоза, сотрудники электростанции. В результате рекультивация золоотвала признана лучшим экологическим проектом 2008 года в РФ. Сегодня здесь настоящий лес: высота деревьев - от трех до двадцати метров. Он является естественной преградой, защищающей жителей города от выбросов угольной электростанции.

Напомним, ранее в Свердловской области "зеленые пояса" созданы вокруг Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Полевского.

Общество Экология Общество Природа Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Россия пока не планирует эвакуировать своих граждан из Южной Кореи
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи