Челябинские аграрии попросили пересмотреть тариф на электричество

Фермеры Южного Урала просят пересмотреть стоимость энергоресурсов и, в частности, электроэнергии для сельских товаропроизводителей.

Дорогие энергоресурсы глава крестьянского хозяйства из Карталинского района области Сагымбай Рахимов считает одной из самых острым проблем, с которыми сталкиваются все фермеры. Об этом говорит его собственный опыт. Фермером Рахимов стал в 1991 году, обрабатывая небольшой участок земли - 200 гектаров, а сегодня в его хозяйстве более 10 тысяч гектаров. Он выращивает твердые сорта пшеницы, занимается молочным животноводством.

- Если стоимость горюче-смазочных материалов ежегодно регулируется на основе соглашений с компаниями-производителями, для тех, кто производит молоко, из-за удорожания электроэнергии складывается очень сложная экономическая ситуация. В 21 веке мы постепенно возвращаемся к ручному труду, - говорит глава хозяйства.

По словам Рахимова, с 2010 года стоимость электроэнергии выросла с 3 до 7 рублей за киловатт-час. Доля энергоресурсов (электроэнергии и ГСМ) в себестоимости произведенной продукции ныне достигает 25 процентов. При этом электроэнергия в хозяйствах используется лишь на высокотехнологичных операциях, остальное производится с использованием дров, мазута и других видов топлива. До 2012 года сельскохозяйственные товаропроизводители были приравнены к населению и относились к категории с регулируемыми тарифами на электроэнергию. В последние годы при снижении общего объема потребления электрической энергии финансовая нагрузка на хозяйства, напротив, выросла в разы, так как товаропроизводители на селе приравнены к промышленным предприятиям.

Об этом фермер рассказал на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, выражая мнение челябинской делегации.

По словам исполнительного директора регионального союза АККОР Анны Таскаевой, вопрос о смене тарифа для фермерских хозяйств попал в резолюцию съезда.

Кстати

Сегодня на Южном Урале более двух тысяч фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают значительную часть сельского производства.