Челябинские аграрии попросили пересмотреть тариф на электричество

Новости

В Липецке убили ребенка судьи 11:25
В Новосибирске вышедший по УДО экс-директор НИИТО снова арестован 11:14
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности 11:14
Стартовали виртуальные туры в гостиницу "Националь" и особняк Морозова 11:12
В Калининграде объявили в розыск троих подростков 11:10
В Элисте началось обследование поврежденного взрывом газа дома 11:04
Делегация Совета Федерации России посетит Беларусь 5-6 марта 11:04
Видео: В Приморье владелица иномарки легла под колеса эвакуатора 11:00
Собянин: Режим изоляции как средство защиты от коронавируса касается всех 10:59
Пропавших в Черном море подростков начали искать водолазы 10:59
Фигуристка Туктамышева рассказала о расставании со своим возлюбленным 10:58
Российский боец Евлоев попал в ДТП и снялся с турнира UFC в Лас-Вегасе 10:57
Ушел из жизни автор "Сахары" Клайв Касслер 10:53
В Москве пройдет Неделя российского бизнеса 10:50
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России 10:44
Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение Реймера 10:41
Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты 10:41
Курганца приговорили к девяти годам колонии за призывы к террору 10:36
Стало известно, сколько Мария Шарапова заработала за свою карьеру 10:36
Какие автомобили шли на экспорт из России в 2019 году 10:22
Путин ответил на вопрос о двойниках 10:17
Минздрав КНР: Источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае 10:11
Стратегическая авиация РФ показала свое оружие 10:09
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму 10:05
В России вырос объем авиаперевозок 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 10:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Челябинские аграрии попросили пересмотреть тариф на электричество

Текст: Евгений Китаев
Фермеры Южного Урала просят пересмотреть стоимость энергоресурсов и, в частности, электроэнергии для сельских товаропроизводителей.

Дорогие энергоресурсы глава крестьянского хозяйства из Карталинского района области Сагымбай Рахимов считает одной из самых острым проблем, с которыми сталкиваются все фермеры. Об этом говорит его собственный опыт. Фермером Рахимов стал в 1991 году, обрабатывая небольшой участок земли - 200 гектаров, а сегодня в его хозяйстве более 10 тысяч гектаров. Он выращивает твердые сорта пшеницы, занимается молочным животноводством.

- Если стоимость горюче-смазочных материалов ежегодно регулируется на основе соглашений с компаниями-производителями, для тех, кто производит молоко, из-за удорожания электроэнергии складывается очень сложная экономическая ситуация. В 21 веке мы постепенно возвращаемся к ручному труду, - говорит глава хозяйства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральские рестораторы и фермеры создадут новый кулинарный бренд региона

По словам Рахимова, с 2010 года стоимость электроэнергии выросла с 3 до 7 рублей за киловатт-час. Доля энергоресурсов (электроэнергии и ГСМ) в себестоимости произведенной продукции ныне достигает 25 процентов. При этом электроэнергия в хозяйствах используется лишь на высокотехнологичных операциях, остальное производится с использованием дров, мазута и других видов топлива. До 2012 года сельскохозяйственные товаропроизводители были приравнены к населению и относились к категории с регулируемыми тарифами на электроэнергию. В последние годы при снижении общего объема потребления электрической энергии финансовая нагрузка на хозяйства, напротив, выросла в разы, так как товаропроизводители на селе приравнены к промышленным предприятиям.

Об этом фермер рассказал на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, выражая мнение челябинской делегации.

По словам исполнительного директора регионального союза АККОР Анны Таскаевой, вопрос о смене тарифа для фермерских хозяйств попал в резолюцию съезда.

Кстати

Сегодня на Южном Урале более двух тысяч фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают значительную часть сельского производства.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин