Новости

В Липецке убили ребенка судьи 11:25
В Новосибирске вышедший по УДО экс-директор НИИТО снова арестован 11:14
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности 11:14
Стартовали виртуальные туры в гостиницу "Националь" и особняк Морозова 11:12
В Калининграде объявили в розыск троих подростков 11:10
В Элисте началось обследование поврежденного взрывом газа дома 11:04
Делегация Совета Федерации России посетит Беларусь 5-6 марта 11:04
Видео: В Приморье владелица иномарки легла под колеса эвакуатора 11:00
Собянин: Режим изоляции как средство защиты от коронавируса касается всех 10:59
Пропавших в Черном море подростков начали искать водолазы 10:59
Фигуристка Туктамышева рассказала о расставании со своим возлюбленным 10:58
Российский боец Евлоев попал в ДТП и снялся с турнира UFC в Лас-Вегасе 10:57
Ушел из жизни автор "Сахары" Клайв Касслер 10:53
В Москве пройдет Неделя российского бизнеса 10:50
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России 10:44
Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение Реймера 10:41
Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты 10:41
Курганца приговорили к девяти годам колонии за призывы к террору 10:36
Стало известно, сколько Мария Шарапова заработала за свою карьеру 10:36
Какие автомобили шли на экспорт из России в 2019 году 10:22
Путин ответил на вопрос о двойниках 10:17
Минздрав КНР: Источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае 10:11
Стратегическая авиация РФ показала свое оружие 10:09
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму 10:05
В России вырос объем авиаперевозок 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 10:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курганца приговорили к девяти годам колонии за призывы к террору

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Екатеринбургский окружной военный суд признал жителя Курганской области виновным в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма, а также в незаконном приобретении, хранении и переделке оружия, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Волжанку наказали за телефонный терроризм
В Петербурге мужчину задержали за вербовку и спонсирование террористов

Во время расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый неоднократно публиковал на своих страницах в соцсетях экстремистские материалы, призывающие к насилию и дестабилизации деятельности органов госвласти. Размещенные им тексты и видео несли угрозу федеральным госслужащим, правительству Курганской области. Ряду чиновников он обещал отомстить путем прекращения их политической деятельности.

- Мужчина не только призывал к совершению преступлений: свой пневматический пистолет он переделал под боевой, при этом испытал его, сделав выстрелы, - рассказала пресс-секретарь УФСБ России по Курганской области Оксана Савакова.

Как оказалось, фигурант ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство с особой жестокостью. В суде он не признал свою вину и не помогал следствию. С учетом рецидива и прежних криминальных "заслуг" окружной военный суд приговорил мужчину к девяти годам в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих