Курганца приговорили к девяти годам колонии за призывы к террору

Екатеринбургский окружной военный суд признал жителя Курганской области виновным в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма, а также в незаконном приобретении, хранении и переделке оружия, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Во время расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый неоднократно публиковал на своих страницах в соцсетях экстремистские материалы, призывающие к насилию и дестабилизации деятельности органов госвласти. Размещенные им тексты и видео несли угрозу федеральным госслужащим, правительству Курганской области. Ряду чиновников он обещал отомстить путем прекращения их политической деятельности.

- Мужчина не только призывал к совершению преступлений: свой пневматический пистолет он переделал под боевой, при этом испытал его, сделав выстрелы, - рассказала пресс-секретарь УФСБ России по Курганской области Оксана Савакова.

Как оказалось, фигурант ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство с особой жестокостью. В суде он не признал свою вину и не помогал следствию. С учетом рецидива и прежних криминальных "заслуг" окружной военный суд приговорил мужчину к девяти годам в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.