Курганское УФАС разберется в истории с сомнительной рекламой готового высокодоходного бизнеса, который приобрел местный житель. В итоге ему пришлось горько пожалеть.

Внимание курганца привлек рекламный видеоролик в интернете по продаже кофейни с доходностью в семь раз выше среднерыночной. Продавцы рассказывали об уникальных "запатентованных технологиях", обещали быструю окупаемость и возврат инвестиций за 2-4 месяца. Рентабельность предприятия, по их оценке, составляет 40 процентов.

Дело показалось очень выгодным, инвестор решил приобрести франшизу. А когда перечислил деньги, не получил ни запатентованных технологий, ни обещанных услуг, а вместо сверхприбыли - сплошные убытки. Поняв, что купился на недобросовестную рекламу, незадачливый предприниматель написал заявление в антимонопольный орган. Как рассказали в УФАС, обращение принято к рассмотрению на предмет нарушения закона РФ "О рекламе". У авторов видеоролика затребованы документы, подтверждающие достоверность заявленных в нем сведений.