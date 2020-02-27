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27.02.2020 09:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Франшиза оказалась пустышкой

Курганец потерял деньги, купившись на недостоверную рекламу
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 42(8096)
Курганское УФАС разберется в истории с сомнительной рекламой готового высокодоходного бизнеса, который приобрел местный житель. В итоге ему пришлось горько пожалеть.

Внимание курганца привлек рекламный видеоролик в интернете по продаже кофейни с доходностью в семь раз выше среднерыночной. Продавцы рассказывали об уникальных "запатентованных технологиях", обещали быструю окупаемость и возврат инвестиций за 2-4 месяца. Рентабельность предприятия, по их оценке, составляет 40 процентов.

В Перми УФАС проверит "божественную" шаурму

Дело показалось очень выгодным, инвестор решил приобрести франшизу. А когда перечислил деньги, не получил ни запатентованных технологий, ни обещанных услуг, а вместо сверхприбыли - сплошные убытки. Поняв, что купился на недобросовестную рекламу, незадачливый предприниматель написал заявление в антимонопольный орган. Как рассказали в УФАС, обращение принято к рассмотрению на предмет нарушения закона РФ "О рекламе". У авторов видеоролика затребованы документы, подтверждающие достоверность заявленных в нем сведений.

Власть Право Права человека Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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