Курганский областной суд отказал компании "Водный союз" в исковых требованиях к региональному департаменту государственного регулирования цен и тарифов. Коммунальщики надеялись на пересмотр базовых расценок на водоснабжение и водоотведение, на основе которого утверждены тарифы на ближайшие пять лет.

Напомним, решением департамента с 1 января 2020 года тариф на водоснабжение в Кургане снижен на 6,2 процента, на водоотведение не изменился. В Куртамыше вода подешевела на 1,3, а водоотведение - на 31,9 процента. В Варгашах тариф на воду остался прежним, а на стоки не был утвержден. По расчетам компании, низкие расценки и без того приводят к недофинансированию сферы водоснабжения примерно на 40 процентов, или 300 миллионов рублей в год. А последние решения департамента дополнительно увеличат убытки ресурсоснабжающего предприятия на 50 миллионов рублей в год. Между тем, подчеркивают в "Водном союзе", 76 процентов водопроводных и 95 процентов канализационных сетей изношены.

Чиновники поясняют, что руководствовались предельным индексом изменения платы граждан, утверждаемым правительством РФ. Если бы предложения "Водного союза" прошли, то тариф на водоснабжение повысился бы более чем в два раза. Кроме того, по данным профильного департамента, среди аргументов, которые приводила компания, - не только затраты на непокрытую задолженность населения и недостаточное финансирование ремонтных работ. Ресурсоснабжающая организация просит заложить в тариф значительное повышение оплаты труда, например, хотела бы для административно-управленческого аппарата установить среднюю зарплату не менее 70 тысяч рублей. Для Зауралья это вызывающая сумма.

Коммунальщики намерены обжаловать решение суда первой инстанции.