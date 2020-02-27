Мужчины назвали самые непосильные для них психологические проблемы

Кризисный центр, который второй десяток лет работает в Челябинске с женщинами, провел опрос на своем сайте и в соцсетях. Спрашивали: нуждаются ли мужчины в психологической помощи, и если да, то в какой. Результаты показали, что нуждается.

Профессиональная поддержка, по признаниям мужчин, им необходима в вопросах отношений с родителями, детьми, снятия стресса и управления гневом. Отдельная категория - мужчины, которые воспитывают детей в одиночку. Например, дедушки-опекуны или те, у кого жена погибла.

Есть те, кто подвергался насилию в детстве или уже взрослом возрасте - физическому, психологическому, экономическому. Кто-то хочет справиться с собственным агрессивным поведением, кто-то оказался на грани или в процессе развода. Много вопросов связано с суицидальными мыслями, когда человек не видит смысла в жизни.

И мужчинам в центре готовы оказывать психологическую помощь, информировать и консультировать по правовым вопросам, проводить с ними тренинги, семинары и многое другое. Специально для них в центре было открыто кризисное отделение.

"Не все технологии работы с женщинами можно применить в работе с мужчинами, - рассказала "Российской газете" о новом направлении руководитель кризисного центра Ольга Бабанова. - Допустим, один из способов снятия стресса - это слезы, но не каждый мужчина заплачет, не каждый откроется. Кроме того, проблемы в семье нужно решать комплексно: работать не только с женщинами, но и с мужчинами. Лишь тогда будет результат".

А сейчас здесь готовятся и к дистанционной работе. Возможности есть - телефон, скайп. Технологии тоже отработаны: в центр давно обращаются за помощью не только местные, но и жители других российских городов. На сегодня это единственный кризисный центр для мужчин в Уральском федеральном округе.