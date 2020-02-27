На Южном Урале заявили о необходимости перезагрузки агрострахования

Агрострахование в Челябинской области нуждается в срочной перезагрузке, и связано это с тем, что предыдущий опыт региона нельзя назвать положительным, отмечает замминистра сельского хозяйства области Евгений Недбайло.

Страхование развивалось до 2016 года, пока у компаний, работающих на региональном рынке, не были отозваны лицензии. Сегодня же изменения, которые произошли в этой сфере, делают страхование надежным инструментом, считают в региональном Минсельхозе.

В 2019 году после трехлетнего перерыва на условиях господдержки в области были впервые застрахованы 31 тысяча свиней и 9,8 миллиона голов птицы: Южный Урал вошел в топ-15 российских регионов с наибольшим количеством застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных. Объем выплаченных субсидий по договорам составил 7,7 миллиона рублей. Но страхованию на селе собираются придать дополнительный импульс с помощью соглашения о сотрудничестве, которое подписали министр сельского хозяйства Алексей Кобылин и Мухарбий Борануков, исполнительный директор Национального союза агростраховщиков (НСА), в который входят 15 компаний из 200, работающих на российском рынке.

В Минсельхозе подчеркивают, что государственному субсидированию подлежат только договоры с компаниями НСА. В этом случае аграрии выплачивают половину страховой премии страховщикам, другую за них платит государство. Любое возмещение ущерба, понесенного из-за климатических или других чрезвычайных ситуаций, за счет федерального бюджета возможно только при наличии договора страхования. При предоставлении компенсирующих субсидий растениеводам применяется повышающий коэффициент. Кроме того, для страхователей предусмотрена возможность льготного краткосрочного кредитования.

По словам Мухарбия Боранукова, страхование аграриев сегодня осуществляется по трем направлениям: растениеводство, животноводство и рыбоводство. В 2019 году был расширен перечень страховых событий, в котором по направлению растениеводства добавились ливень, сильный продолжительный дождь, промерзание верхнего слоя почвы, ранний снежный покров. В животноводстве страховым событием стало уничтожение поголовья сельскохозяйственных животных по решению контрольно-надзорного органа. Когда из-за вспышки инфекции на ферме убирают все поголовье свиней в соседнем населенном пункте, даже если эти животные не болели, их владелец сможет получить возмещение вреда.

Кроме того, сегодня разрабатываются новые программы, например, по страхованию в промышленном садоводстве. В перспективе, прогнозируют в министерстве, это позволит сократить затраты сельхозпроизводителей.