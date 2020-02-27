В Уральском федеральном округе 37 населенных пунктов отнесены к категории моногородов, в них проживает пятая часть всего населения - более 2,5 миллиона человек. Эти муниципалитеты объединяет зависимость от градообразующего предприятия: благополучно производство - территория живет, возникающие у завода проблемы порождают социальные. Сгладить противоречия, запустить процессы диверсификации экономики и улучшить социальное самочувствие города не смогут врозь ни власти, ни бизнес - только сообща.

Николай Цуканов, Игорь Алтушкин и глава города Олег Буданов (слева направо) оценили социальные объекты, которые РМК построила и реконструировала в Карабаше. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Дать второй шанс

Южноуральский город Карабаш два десятилетия назад ничем не отличался от подавляющего большинства небольших промышленных городов: градообразующее предприятие простаивает и ветшает, местные жители покидают насиженные места в поисках лучшей доли. В Карабаше к этим невзгодам прибавились еще и скопившиеся за десятилетия экологические проблемы, которые стали результатом работы устаревшего медеплавильного производства. Надежду на возрождение населенный пункт получил в 2004 году, когда на завод пришел инвестор.

- Были одни руины, на их месте практически новый завод отстроили, современный. Дышать теперь гораздо легче, - говорит коренная жительница Карабаша Валентина Устинова.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов подтверждает: количество жалоб на выбросы в Карабаше действительно кардинально уменьшилось. Произошло это не вдруг и не само собой. В реконструкцию предприятия за 15 лет Русская медная компания (РМК) вложила более 22 миллиардов рублей. Старые шахтные печи заменили современными агрегатами с газоочистным оборудованием. Для утилизации металлургического газа возвели сернокислотный цех. Запустили фабрику по переработке шлаков. Построили станцию очистки промышленных стоков, организовав замкнутый цикл оборота воды. Смонтировали три новых более производительных конвертера с газоплотными напыльниками. Объем выбросов в итоге сократился в 20 раз к уровню 2000 года. Реализованные мероприятия сделали возможными и целесообразными проекты по ликвидации накопленного во время работы старого медеплавильного комбината экологического вреда.

- Компания по собственной инициативе провела рекультивацию бесхозного хвостохранилища бывшего Карабашского медеплавильного комбината, сегодня экспертизу проходит второй проект - на 45 гектаров, - констатирует вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Кроме того, в планах компании профинансировать инвентаризацию всех объектов накопленного в советские годы вреда окружающей среде. Речь о территории площадью примерно 243 гектара. Полная инвентаризация позволит включить пострадавшие земли в госреестр, и в дальнейшем Карабаш сможет рассчитывать на федеральное финансирование работ по рекультивации нарушенных земель в рамках нацпроекта "Чистая страна".

- Компания чувствует ответственность за город. С самого начала мы понимали, что не только модернизация завода, но и вся социальная нагрузка ляжет в первую очередь на нас: в то время у государства не было таких возможностей. Сейчас государство готово участвовать в проектах, и нам, конечно, будет гораздо легче нести социальную нагрузку, улучшать в городе жизнь, - говорит председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Войти в зону комфорта

Экологическое благополучие очень важно, и все же не только оно определяет привлекательность территории. Сегодня в Карабаше проживает 11 тысяч человек, хотя в советские годы было около 40 тысяч. Выпускница школы N 1 Татьяна Ишгузина планирует стать педагогом, однако подобно своим подругам не уверена, что вернется после вуза домой. Молодежи, говорят девушки, в Карабаше негде проводить время. Городу нужна комфортная среда для жизни, комплексная инфраструктура.

- Мы тоже хотим, чтобы наши работники получали достойное образование, медицинскую помощь, молодежь имела возможность реализовать себя и оставалась в городе, - подчеркивает президент РМК Всеволод Левин.

В социальные объекты Карабаша с 2010 года медная компания вложила 1,5 миллиарда рублей: реконструировано два детских сада, построен универсальный спорткомплекс "Металлург", отремонтирован профилакторий на 90 мест, благоустроены общественные места. В 2020 году будет сдан торгово-развлекательный комплекс с многофункциональным центром, аптекой, стоматологией, банком и двумя кинозалами. В планах - строительство бассейна, котельной и современного жилого комплекса - это еще 800 миллионов рублей инвестиций.

Инвестор создает новые производства и рабочие места, а бюджетные средства идут на строительство школ, больниц, дорог, газовых сетей

Перезагрузка города замедлила отток населения. Но миграция не остановлена, груз накопленных проблем слишком тяжел. По словам помощника полпреда президента РФ в УрФО Максима Федосеева, социологический опрос, проведенный в 2019 году, показал: 70 процентов жителей Карабаша не удовлетворены качеством образования, почти 90 - медицинской помощью, 69 - качеством дорог, 61 - состоянием ЖКХ.

- Предпринимательская активность в Карабаше минимальна. Привлечение на стандартных условиях других инвесторов, которые могли бы открыть новые производства и улучшить экономику города, не дало результатов, - констатирует заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Усилиями одного лишь градообразующего предприятия все эти проблемы не решить. Областное правительство рассчитывает поправить ситуацию за счет федеральных и региональных средств - разработана пятилетняя программа социально-экономического развития Карабашского городского округа. Станислав Мошаров перечислил основные проекты: ремонт городской больницы (он обойдется примерно в 226 миллионов рублей), строительство и реконструкция двух школ (905 миллионов) и двух детских садов (192 миллиона), подготовлен проект нового дома культуры стоимостью 118 миллионов рублей, на возведение очистных сооружений и реконструкцию канализационно-насосной станции запланировано 582 миллиона. Значительные суммы будут направлены на экологические мероприятия, ремонт дорог и другие инфраструктурные проекты. Вкупе с проектами РМК это будет существенный вклад в развитие моногорода.

Моно и стерео

Напомним, по принятой классификации все моногорода поделены на три категории. Карабаш находится в первой - самой проблемной, хотя сделал заметный шаг вперед, приблизившись к более устойчивым, но имеющим риски к ухудшению ситуации городам второй группы. В третьей - сравнительно благополучные, экономика которых успешно диверсифицируется.

- Карабаш можно рассматривать как пример успешного взаимодействия градообразующего предприятия, местной и региональной властей, - отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Улучшению ситуации в проблемных городах призвано способствовать создание территорий опережающего социально-экономического развития - этот статус на Южном Урале сейчас имеют пять образований. Правда, инвестиционного прорыва там пока не произошло, но местные власти руки не опускают: стремятся задействовать различные институты развития, использовать все возможные инструменты господдержки. Пожалуй, сегодня важнейшими из них стали нацпроекты. В 2020-м объем средств, направляемых по этой линии в регионы, увеличится.

- Это дополнительный ресурс, который мы выделяем на моногорода: в этом году 1,5 миллиарда рублей, а в следующем - 1,8 миллиарда, - говорит Алексей Текслер.

По мнению губернатора, удачным примером ГЧП может служить программа комплексного развития сельских территорий: инвестор создает новые производства и рабочие места, а бюджетные средства идут на строительство школ, больниц, дорог, газовых сетей.

Фонд в помощь

Предприятия моногородов Свердловской и Челябинской областей отгружают половину произведенной в регионах продукции. Но при этом численность их населения за пять лет сократилась более чем на 50 тысяч человек, говорит полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Поэтому вопросы комплексного развития моногородов для Урала приоритетны.

По предварительной оценке, в монопрофильных муниципальных образованиях УрФО необходимо реконструировать или капитально отремонтировать не менее 30 школ, еще 29 построить. Ремонта требуют 22 спортивных объекта, десятки медицинских учреждений. На реконструкцию и строительство дорог требуется около 70 миллиардов рублей, на благоустройство дворовых территорий - более 8 миллиардов.

Решать эти вопросы регионам помогает Фонд развития моногородов, созданный в 2014 году: по словам полпреда, в округе есть успешные примеры сотрудничества с ним. Так, в конце прошлого года в Усть-Катаве завершилось строительство масштабного тепличного комплекса "Горный". В проект инвестировано около 8 миллиардов рублей, из них средства фонда составляют 1,5 миллиарда. На объекты индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске фонд направил 582 миллиона рублей.

- Раньше мы работали только с самыми напряженными территориями - моногородами первой категории. Теперь помощь доступна всем, - информирует заместитель гендиректора НКО "Фонд развития моногородов" Ольга Макаева.

Она уверена: перечень мер поддержки расширится, у фонда может появиться возможность участвовать в концессионных соглашениях, в том числе и в Карабаше. Ведь, если сложить ресурсы и усилия градообразующего предприятия, области и фонда, работа пойдет эффективнее и быстрее.

- Люди замечают изменения, но говорят о том, что хотят жить сегодня, - подчеркивает Николай Цуканов. - Поэтому необходимость ускорить изменения относится ко всем нам.

Между тем

Русская медная компания планирует в 2020 году направить на развитие производства "Карабашмедь" около 5 миллиардов рублей - на 55 процентов больше, чем в 2019 году.