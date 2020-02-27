Полгода назад один из крупнейших игроков российского финансового рынка купил логистическую платформу-агрегатор, а уже осенью открыл собственные склады класса "А" в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке общей площадью 100 тысяч квадратных метров. В планах на нынешний год - увеличить мощности для хранения товаров до 700 тысяч квадратов, продолжив экспансию в Новосибирск, Самару, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск, Пермь и Краснодар.

Основной заказчик, на которого ориентируются логисты-финансисты, - интернет-торговля. По прогнозу компании Data Insight, в 2020 году ее объем достигнет 1,58 триллиона рублей на внутреннем рынке РФ, еще 480 миллиардов составят трансграничные покупки. Рост по сравнению с прошлым годом ожидается около 18 процентов. Но все-таки нам еще далеко до других стран: если в Китае на долю e-commerce приходится 20 процентов всего ретейла, в США - 10, то в России пока только пять.

Скорость и надежность доставки товаров - в числе факторов, влияющих на решение о покупке онлайн. Важнее только ассортимент магазина и отзывы о нем. Самый распространенный способ доставки из интернет-магазина - самовывоз с пункта выдачи заказов (ПВЗ), утверждают аналитики "Яндекс Маркета". Посылки в постаматах получает пока сравнительно немного людей, однако их число растет.

Пожалуй, единственное, чем конкурент отличается от логистических компаний, - возможностью принимать грузы у клиентов в банковских отделениях и установить постаматы рядом с банкоматами

Также имеется разница в предпочтениях в зависимости от территории: если в Москве преобладает курьерская доставка, то в Санкт-Петербурге и региональных миллионниках - ПВЗ. За пределами же мегаполисов почта - почти монополист. Москвичи готовы ждать заказ три дня, жители крупных городов согласны потерпеть пять, а мелких - неделю. При этом заказы из Китая спокойно ждут и по месяцу.

К выходу на этот рынок новый игрок подошел основательно.

- Цель - консолидировать все виды доставки в "одном окне", сформировать собственную складскую инфраструктуру в городах-миллионниках, где выше плотность бизнеса. Эти территории мы закрываем своими силами, более мелкие - через партнеров, но перед заказчиком ответственность, в том числе финансовую, несем сами, - рассказал Илья Бабаков, руководитель b2b направления отдела продаж региональным клиентам.

Курьерской сетью охвачено уже 14 крупнейших городов и пять с населением более 500 тысяч человек, а с учетом партнеров услуга доступна в 793 населенных пунктах. Действительно доступна: к примеру, доставка товара весом до 30 килограммов до двери заказчика за 1-4 дня автотранспортом из Екатеринбурга обойдется в 137 рублей, за экспресс-услугу придется заплатить 335. Самый экономный вариант - через пункты приема и выдачи: до места назначения посылка доедет за 99 рублей, правда, здесь действует ограничение по массе - до 10 килограммов.

Впрочем, этим никого из постоянных клиентов логистических компаний не удивить. Пожалуй, единственное, чем отличается от них конкурент, - возможностью принимать грузы у клиентов в банковских отделениях и установить постаматы рядом с банкоматами. За счет этого планируется уже к концу первого квартала иметь в распоряжении 13 055 точек выдачи, в том числе 832 в банковских офисах.

Мы попросили оценить перспективность нового проекта представителей транспортной компании и эксперта в сфере логистики. Первые от комментария, как ни странно, отказались, а вот Виталий Хиль, директор по развитию компании "Логопарк.ру", считает, что в случае финансовой поддержки "побочного бизнеса" банком хотя бы в течение года он, конечно, окажет влияние на рынок, предложив более интересные тарифы и сервис.

- Насколько успешен он будет с точки зрения диверсификации, пока сказать сложно. Увидим не раньше, чем через год-два: смогут ли выйти на нужный объем и рентабельность? Например, проект bringly (совместный "Яндекса" и Сбербанка) через год закрыли, хотя он был не менее многообещающим, - подчеркнул эксперт.

Тем временем

В декабре 2019 года "Яндекс.Маркет" и агентство GfK Rus опубликовали совместное исследование, согласно которому доля россиян в возрасте от 16 до 55 лет, заказывающих товары онлайн, уже превысила 42 процента. Средний чек в российских онлайн-магазинах за последний год несколько снизился - с 1900 до 1739 рублей. В зарубежных, напротив, вырос: с 500 до 600 рублей на китайской торговой платформе, с 2500 до 2800 - на платформах других стран. В структуре онлайн-продаж преобладают мобильные телефоны, бытовая и компьютерная техника, электроника, одежда.