Власти Курганской области решают проблему: как запустить в работу производственную линию переработки пластиковых бутылок, остановленную на госпредприятии с арестованными счетами.

Новый цех был торжественно открыт на территории ГУП "Вторпереработка" в январе прошлого года. На строительство линии, которая включает несколько стадий мойки, сушки и переработки сырья, потратили более 32 миллионов федеральных рублей. Деньги были выделены по соглашению между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и правительством Курганской области. Планировалось, что бэушные ПЭТ-бутылки станут измельчать, превращая в специальные хлопья, которые затем можно использовать для производства синтепона, пленки и другой продукции. Мощность оборудования (550 килограммов сырья в час) позволяет перерабатывать пластиковые отходы, образующиеся не только в Курганской области, но и в других регионах УрФО. Несколько месяцев линия работала на давальческом сырье, а потом вдруг встала. Цех закрыли.

Около полугода на предприятие не могли найти руководителя. Вячеслав Ядренников пришел в ГУП директором в ноябре 2019-го. Но производство наладить до сих пор не смог, потому что счета предприятия арестованы за долги. По сути, он сейчас выполняет роль антикризисного менеджера: за счет других активов пытается погасить долги, в первую очередь по зарплате. Задолженность, в том числе перед бывшими работниками, большая - только по вступившим в силу судебным решениям набирается около двух миллионов рублей. Еще несколько исков в процессе.

Вообще-то запуск производственной линии на предприятии, которое не может свести концы с концами, изначально был рискованной затеей. К тому же у ГУПа "плохая наследственность": случайно или нет, но "Вторпереработка" повторяет печальную судьбу предшественников - прядильно-трикотажной фабрики "Юнона" и ГУП "Лен Зауралья", располагавшихся ранее на этой промплощадке. Трикотажная фабрика открылась в 1992 году, а в 2006-м признана банкротом и ликвидирована. На ее производственных площадях был создан "Лен Зауралья", но в сентябре 2018-го и он признан несостоятельным, сейчас находится в стадии ликвидации. Из состава этого госпредприятия было выделено производство по переработке отходов, но, судя по картотеке арбитражного суда, дела у него почти с самого начала идут неважно - впервые кредиторы предъявили к нему требования еще в 2016 году. Мало того, ГУПы еще и судятся между собой: обанкроченный "Лен Зауралья" требует у "Вторпереработки" вернуть ему склады, здания и другое имущество.

Мощность оборудования позволяет перерабатывать пластиковые отходы со всего УрФО. Несколько месяцев линия работала на давальческом сырье, а потом вдруг встала. Цех закрыли

По чьей инициативе новейшую линию разместили на проблемном госпредприятии, сейчас никто не скажет. "Вторпереработка" подведомственна департаменту АПК Курганской области, а проект был разработан и реализован департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды - уполномоченным органом в сфере обращения с отходами. В церемонии открытия год назад участвовали руководители обоих ведомств - ныне уже бывшие. Сейчас решается вопрос о передаче производственной линии под крыло природоохранного департамента.

- Линия по переработке бутылок в ПЭТ-хлопья (флексы) включена в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления, - сообщил заместитель директора этого департамента, начальник управления экологии и недропользования Анатолий Булатов. - Оборудование находится в рабочем состоянии, но временно не эксплуатируется ввиду того, что решаются вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью ГУП "Вторпереработка", за которым оно закреплено на праве хозяйственного ведения.

Между тем линия заинтересовала предпринимателей. Один из них, молодой владелец приемного пункта, рассказал "РГ", что даже заключил договор на переработку давальческого сырья, но к работе так и не приступил. Полагает, ему умышленно чинили препятствия. Директор ГУПа пояснил: заявок от предпринимателя на переработку вторсырья, которые он должен был подавать согласно договору, не поступало. Тем не менее тот же ИП предложил взять линию в аренду. Однако, узнав условия (победа на торгах и предоплата), отказался.

В правительстве области сейчас идут совещание за совещанием: четыре ведомства - департаменты АПК, природных ресурсов, имущественных и земельных отношений, финансовое управление - и директор ГУП прорабатывают варианты открытия производства. Как стало известно "РГ", самым перспективным считается поиск надежного инвестора, но есть и предложения передать линию более успешному госпредприятию.