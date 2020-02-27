Ровно за 75 дней до Парада Победы на Ямале стартовала акция "Знамя памяти"

Полное название акции "Ямальское Знамя памяти". Символично, что первое мероприятие прошло в школе №1 Салехарда, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Королькова. Старт акции дал глава региона Дмитрий Артюхов.

"Ямальское Знамя памяти" - это акция, которая вылилась из масштабного проекта "Знамя Победы". Он зародился в округе пять лет назад и за это время объединил десятки тысяч людей, из межрегионального перерос в международный. Копии Знамени Победы, изготовленные ямальцами, побывали во всех городах и поселках региона, во многих городах России и тринадцати странах мира. В торжественной церемонии запуска новой патриотической акции приняли участие ямальские ветераны, поисковики, кадеты школ Салехарда, волонтеры Победы.

Ее цель - объединить еще больше жителей Ямала. 13 фрагментов стяга уже отправили в специальных посылках в муниципалитеты. На них каждый желающий сможет вписать имена своих близких, воевавших на полях Великой Отечественной. Затем фрагменты соединят в единое полотно, которое пронесут на Параде Победы 9 мая в Салехарде. Первые имена уже появились на знамени, их вписали труженица тыла и дочь ветерана войны Дарья Аверина, губернатор округа Дмитрий Артюхов, координатор проекта "Знамя Победы" Дмитрий Жаромских, участник Чеченской войны, награжденный медалью за отвагу и орденом Мужества Рафаэль Тачетдинов.

- Нет такой семьи в нашей отчизне, которой не коснулась бы эта война, поэтому наша главная задача - сохранять память о тех годах нашей непростой истории,- отметил Дмитрий Артюхов. - Нет более объединяющих начал у нас в стране, как память о великой Победе. Мы начинаем новую акцию, в которую заложена очень правильная и добрая миссия: чтобы каждый ямалец мог вписать имя героя своей семьи, и потом, в самый важный день - 9 Мая, мы все торжественно пронесем это полотно ямальской памяти. Для меня большая честь вписать своих близких, которые воевали на фронте. Я искренне приглашаю всех ямальцев присоединиться к этой акции.

Этот год объявлен президентом Годом Памяти и Славы. В общей сложности на Ямале пройдет более 170 мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы. Межрегиональный проект "Знамя Победы" и патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти" займут одно из центральных мест. В этом году копии знамени будут установлены на самых высоких и знаковых сооружениях и зданиях в муниципалитетах округа, на нефтегазовых месторождениях, на островах Вилькицкого и Белом, крайней восточной точке Европы на Полярном Урале, на самой высокой точке Ямала - горе Пайер, а также на двух горных вершинах за рубежом: на вершине Демавенд высотой более 5,5 тысячи метров горной системы Эльбрус и пике Ленина - одном из пяти "семитысячников", высочайших вершин территории бывшего Советского Союза.

В тему

- В этот же день в Ноябрьске стартовала акция "75 добрых дел". Ее суть в том, что каждый день в городе будут исполняться желания живущих здесь ветеранов. Оказать помощь, осуществить их мечту может каждый желающий. Для этого необходимо оставить заявку в управлении соцзащиты населения города. Сегодня в Ноябрьске живет 40 участников Великой Отечественной войны. Они уже рассказали о некоторых своих желаниях: кому-то нужно переклеить обои, сделать косметический ремонт, а кому-то -провести генеральную уборку. Еще одно направление проекта - участие в акции школьников и воспитанников детских садов. Каждый день ребята по собственной инициативе будут устраивать тематические мероприятия: квест-игры, литературно-музыкальные композиции для родителей, ветеранов. Кроме того, дети будут приходить в гости к ветеранам.

- В Губкинском стартовала акция "Кабинет героя". Во всех школах города номера кабинетов заменят на имена героев Великой Отечественной. При этом на каждой двери у портрета героя будет QR-код, считав который при помощи телефона, дети смогут узнать всю славную биографию ветерана.

- В Лабытнанги в День защитников Отечества организовали парад для единственного в городе участника Великой Отечественной - Ивана Путилина. Парад устроили прямо у дома ветерана. По состоянию здоровья он практически не выходит на улицу. В строю были сотрудники МЧС, полицейские, кадеты и юнармейцы. Для фронтовика звучали военные песни и, конечно, слова искренней благодарности.

- Единственного в городе фронтовика Великой Отечественной - Николая Шакурова чествовали в этот день и в Салехарде. Студенты, кадеты, артисты, десятки жителей города собрались возле дома ветерана. И, как признаются салехардцы, атмосферу, которая царила в этот день, они запомнят надолго. Прямо во дворе хором пели песни военных лет. Вместе со всеми запевал и Николай Шакуров. Жители города гордятся тем, что рядом с ними живет этот мужественный человек. В 18 лет он попал на фронт, и его боевым крещением сразу же стала легендарная операция "Багратион". Когда закончилась война, Николай Шакуров долгие годы работал участковым в Салехарде, продолжая охранять жителей и в мирное время.

Кстати

Сейчас на Ямале продолжается вручение наград "75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945". Во всех муниципалитетах руководители приезжают к ветеранам домой лично, чтобы вручить медаль.

Отметим, в округе сегодня осталось 323 ветерана войны - это участники Великой Отечественной, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.