Силовики нашли на Урале арсенал оружия и накрыли подпольную мастерскую

Бойцы силового ведомства задержали группировку торговцев оружием. Все фигуранты - жители Свердловской области. Они причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе - модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги, передает Центр общественных связей ФСБ России.

Дома и на работе у задержанных изъяты автомат "АК-74", пистолет - пулемет "CZ-25", 15 пистолетов и револьвер ("ПМ", "ТТ", "Наган"): в общей сложности - 17 единиц. Кроме того, силовики нашли комплектующие для производства оружия (стволы, барабаны, затворы), а также - глушители и сотни патронов разного калибра.

"Пресечена деятельность подпольной мастерской по модернизации средств вооружения, оснащенной специализированным оборудованием", - говорится в сообщении ведомства.

Свердловское управление ФСБ возбудило уголовные дела по статьям 222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Расследование продолжается.