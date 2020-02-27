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27.02.2020 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Силовики нашли на Урале арсенал оружия и накрыли подпольную мастерскую

Текст: Татьяна Воробьева

Бойцы силового ведомства задержали группировку торговцев оружием. Все фигуранты - жители Свердловской области. Они причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе - модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги, передает Центр общественных связей ФСБ России.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградскй области
У волгоградского пенсионера изъяли арсенал оружия и взрывчатки

Дома и на работе у задержанных изъяты автомат "АК-74", пистолет - пулемет "CZ-25", 15 пистолетов и револьвер ("ПМ", "ТТ", "Наган"): в общей сложности - 17 единиц. Кроме того, силовики нашли комплектующие для производства оружия (стволы, барабаны, затворы), а также - глушители и сотни патронов разного калибра.

"Пресечена деятельность подпольной мастерской по модернизации средств вооружения, оснащенной специализированным оборудованием", - говорится в сообщении ведомства.

Свердловское управление ФСБ возбудило уголовные дела по статьям 222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Расследование продолжается.

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