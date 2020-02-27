Свердловский министр инвестиций заявила о мошенничестве от ее имени

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова написала обращение в прокуратуру. По ее словам, мошенники от ее имени обращались к предпринимателям с просьбой о финансировании нацпроектов.

О ситуации она сообщила на своей странице в Instagram.

- Сегодня написала заявление в прокуратуру Свердловской области о попытке совершить мошенничество от моего имени. Волна аналогичных мошенничеств уже прошла по Челябинской области. Злоумышленники реализуют одну и ту же схему: от имени должностных лиц обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с предложением профинансировать реализацию нацпроектов, например, строительство жилья для малообеспеченных и детей-сирот, - пишет Виктория Казакова.

Чиновник также попросила свердловских бизнесменов не поддаваться на подобные провокации, а при необходимости незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

В прокуратуре Свердловской области факт поступления заявления от министра "РГ" подтвердить пока не смогли.

- Регистрация заявлений происходит в течение трех дней, на данный момент оно не зарегистрировано, - сказала пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова.