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27.02.2020 12:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уральский застройщик предложил изымать земли под муниципальные объекты

Текст: Мария Лисина

С необычной инициативой выступили представители строительной отрасли на годовом собрании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Они предложили разрешить изымать земли под строительство школ и детсадов.

Как заявил Сергей Мямин, заместитель гендиректора многопрофильной девелоперской компании, застройщики и власти могут объединить усилия и благоустроить набережную вдоль Исети на всей ее протяженности в Екатеринбурге. Напомнили застройщики и о том, что пора что-то делать со старыми хрущевками. Вот только в отличие от Москвы предложили заниматься не глобальной реновацией, а, скорее, реконструкцией городской среды в старых районах.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Вызвало неоднозначную реакцию еще одно предложение строителей: разрешить изымать земли под строительство школ и детских садов.

- Муниципалитет может изымать землю под улицу, но не имеет права аналогично изымать ее под школу, - говорит Мямин. В ответ глава города Александр Высокинский напомнил о риске ответственности за нецелевое использование средств, в случае, если застройщик все же не сможет возвести объект на изъятой площадке.

На встрече представителей власти и предпринимательского сообщества были озвучены планы и на ближайшее время.

- Президентом поставлена задача по запуску нового инвестиционного цикла, выходу на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти процентов. Для этого на федеральном и региональном уровне у власти и бизнеса должен быть алгоритм совместных действий для выполнения этих задач. На протяжении нескольких лет в наших традиционных соцопросах привлечение федеральных средств находится на первом месте в числе ожидаемых действий от правительства Свердловской области. В регионе идет серьезная работа: от участия в государственных программах и привлечения средств в рамках нацпроектов - до включения региона в реализацию крупных международных мероприятий, - отметил вновь переизбранный президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

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