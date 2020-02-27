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27.02.2020 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Черным по белому бренду

Успешного ретейлера уличили в мимикрии товарного знака
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 42(8096)
Восьмой арбитражный суд поставил апелляционную точку в споре двух сетевых компаний, специализирующихся преимущественно на продаже алкоголя, о праве на использование товарного знака. Хотя речь идет о пустяковой по сравнению с прибылью сумме штрафа, наложенного антимонопольщиками, и о территории только одного города - Тюмени, тяжба имеет федеральное значение, поскольку у игроков на других родственных региональных рынках есть аналогичные претензии к конкурентам, и все с нетерпением ожидали, чем же дело кончится.

Впрочем, сразу уточним: это уже вторая победа сети алкомаркетов, недовольной тем, что ее давно раскрученный товарный знак, пусть и в преображенном виде, пытаются эксплуатировать для привлечения покупателей некоторые предприятия торговли. Ранее управление ФАС по Тюменской области оштрафовало на 300 тысяч рублей владельца окраинного магазина, вывеска на котором графически была очень схожей. Тот пытался отстоять "оригинальный" бренд в арбитраже, да безуспешно - суд не внял ни одному из его аргументов.

Фото: iStock
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На сей раз штраф - за такое же прегрешение - на удивление скромный, всего 20 тысяч рублей. Однако дело не в разовой выплате, а в последствиях судебного подтверждения факта нарушения закона о защите конкуренции. Существенное изменение изображения опротестованного товарного знака, под которым продолжительное время успешно шла торговля, может привести к ощутимым финансовым потерям. Ведь проигравшая сторона - не пара магазинов, а быстрорастущая и разветвленная розничная структура. Ее марка вышла по франшизе далеко за пределы сибирского города. И, к примеру, в Переславле-Залесском или Кирове, где, как и в Тюмени, присутствуют обе соперничавших до недавнего времени в нише разливного пива ретейл-группы, ситуация может повториться.

Проигравшая сторона - не пара магазинов, а быстрорастущая и разветвленная розничная структура. Ее марка вышла по франшизе далеко за пределы сибирского города, а значит, ситуация может повториться

Итак, признано: у сети точек розлива пива стиль изображения схож до степени смешения со стилем компании, реализующей различные спиртные напитки. Повтор дизайнерского решения бросается в глаза, не надо быть экспертом, чтобы убедиться в этом. Очевиден и семантический дубляж в названии. Данный ракурс не оспоришь. В поиске принципиальных отличий владелец пивных магазинов использовал хитроумный ход, заявив: в каждом кассовом чеке содержится указание на то, что хмельной напиток приобретается для употребления в месте продажи. Покупатель даже расписывается на чеке: мол, с правилом ознакомлен. Следовательно, торговая точка имеет статус пункта общепита. Суд апелляционной инстанции сие обстоятельство ничуть не убедило, ведь, как сказано в тексте решения, это вовсе не свидетельствует о запрете выноса пива, разливаемого в пластиковые бутылки, из помещения. Розница в чистом виде!

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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Попытка оштрафованного бизнесмена доказать, что он открыл свой первый магазин в Тюмени осенью 2015 года - чуть раньше, чем конкурирующее ООО, получил разрешение на использование своей фирменной символики на территории города - также не увенчалась успехом. Ибо исключительные права на товарный знак сети алкомаркетов защищены еще с 1995 года. И если есть желание оспорить сей факт, то следует обратиться уже в суд по интеллектуальным правам.

Как дальше будет развиваться ситуация, сказать трудно, поскольку победитель поединка решил вообще свернуть торговлю разливным пивом и взял паузу. Хотя у его конкурента вывеска не поменялась, они по-прежнему схожи "до степени смешения", но теперь у соперников как бы разные товарные позиции, "бодаться" не за что, кроме баночного и бутылочного пива. Но доля последнего в продажах у проигравшей стороны незначительна.

Между тем, замечу, просто поражает ленивость предпринимателей, открывающих бизнес и не желающих тратить энергию и деньги на разработку и раскрутку оригинального яркого бренда. В том же сегменте розничных продаж разливного пива в Кургане, Челябинске, Москве, других городах полным-полно идентичных названий магазинов, часто никак не связанных друг с другом. Условно: "Черное и белое", "Белое и черное", "Черное & белое", "Белое & черное". Графика вывесок произвольная, на воровство интеллектуальной собственности не тянет, просто убого.

Тем временем

Одна из крупнейших продуктовых сетей России добилась в арбитраже наказания ООО из Югорска, которое в 2018 году открыло в глухом таежном поселке Светлый Березовского района ХМАО продмаг с вывеской, графически и по названию практически полностью повторявшей товарный знак федеральной компании. Последняя приравняла это к нелегальному использованию франшизы и востребовала взыскать с общества 3 миллиона рублей. Суд признал претензии ретейлера, однако ограничился 61 тысячей рублей. Во-первых, в поселке, где проживает немногим более 1500 человек, торговый гигант не присутствует. Во-вторых, имитационная вывеска спустя 52 дня была демонтирована. Ну и в-третьих, предъявленная сумма, соответствующая двукратному размеру взноса за франшизу за семь лет, несоразмерна с вероятным потенциальным ущербом, нанесенным истцу.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Госрегулирование оборота алкоголя

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