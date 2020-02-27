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27.02.2020 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В тюменском селе в результате пожара погибли три человека

Текст: Татьяна Воробьева

Тела троих человек нашли на пепелище в тюменском селе Прокуткино. Обстоятельства пожара и гибели людей выясняет Следственный комитет области.

На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы региона сегодня в три часа ночи. На место ЧП выезжало пять единиц спецтехники МЧС. В 06.40 пожар был ликвидирован, передает пресс-служба главка.

Обнаруженные в сгоревшем доме тела принадлежат хозяину жилища, его подруге и мужчине, который был у них в гостях. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщили в пресс-службе СК Тюменской области.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, допросили свидетелей. Назначены экспертизы для выяснения причин пожара и обстоятельств гибели людей.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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