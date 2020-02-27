РФ и еще 26 стран назовут своих представителей на "Евровидении" до 9 марта

По традиции Первый канал, являющийся в этом году официальным вещателем конкурса в РФ, называет имя участника в субботнем или воскресном эфирах программы "Время". А заодно делает про него короткий информационный сюжет.
Как сообщили "РГ" на Первом канале, о том, кто будет представлять Россию, "информации пока нет". Впрочем, времени на то, чтобы выбрать самого достойного, еще предостаточно.
На данный момент только треть стран определились со своими конкурсантами и их песнями. Звезд в этом списке нет, как и артистов, активно гастролирующих по континенту.
Прежде на конкурс ездили Бонни Тайлер, группа Blue, рэпер Darude, Патрисия Каас. Однако успеха не достигли, не попав в десятку лучших. Пока исполнителей столь звездного уровня в текущем списке участников нет. Самый известный из всех заявленных - романтичный итальянский певец и автор песен Диодато, в начале февраля выигравший 70-й фестиваль в Сан-Ремо.
В этом году "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в голландском городе Роттердам. Уже известно, что участник от России споет в первом полуфинале.
Список участников, уже заявленных на "Евровидение-2020":
Албания: исполнитель - Arilena Ara, песня - Shaj
Армения: Athena Manoukian - Chains On You
Австралия: Montaigne - Don"t Break Me
Бельгия: Hooverphonic - Release Me
Чехия. Benny Cristo - Kemama
Франция: Tom Leeb - The Best In Me
Италия: Diodato - Fai Rumore
Латвия: Samanta Tīna - Still Breathing
Литва: The Roop - On Fire
Норвегия: Ulrikke - Attention
Польша: Alicja Szemplińska - Empires
Словения: Ana Soklič - Voda
Испания: Blas Cantó - Universo
Украина: Go_A - Solovey