РФ и еще 26 стран назовут своих представителей на "Евровидении" до 9 марта

Девятое марта - официальная дата, не позже которой каждая из 41 стран, участвующих в "Евровидении"-2020, обязана сообщить Европейскому вещательному союзу (EBU) имена своих конкурсантов и их песни. Кто поедет от России - пока неизвестно.

По традиции Первый канал, являющийся в этом году официальным вещателем конкурса в РФ, называет имя участника в субботнем или воскресном эфирах программы "Время". А заодно делает про него короткий информационный сюжет.

Как сообщили "РГ" на Первом канале, о том, кто будет представлять Россию, "информации пока нет". Впрочем, времени на то, чтобы выбрать самого достойного, еще предостаточно.

На данный момент только треть стран определились со своими конкурсантами и их песнями. Звезд в этом списке нет, как и артистов, активно гастролирующих по континенту.

Прежде на конкурс ездили Бонни Тайлер, группа Blue, рэпер Darude, Патрисия Каас. Однако успеха не достигли, не попав в десятку лучших. Пока исполнителей столь звездного уровня в текущем списке участников нет. Самый известный из всех заявленных - романтичный итальянский певец и автор песен Диодато, в начале февраля выигравший 70-й фестиваль в Сан-Ремо.

В этом году "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в голландском городе Роттердам. Уже известно, что участник от России споет в первом полуфинале.

Список участников, уже заявленных на "Евровидение-2020":

Албания: исполнитель - Arilena Ara, песня - Shaj

Армения: Athena Manoukian - Chains On You

Австралия: Montaigne - Don"t Break Me

Бельгия: Hooverphonic - Release Me

Чехия. Benny Cristo - Kemama

Франция: Tom Leeb - The Best In Me

Италия: Diodato - Fai Rumore

Латвия: Samanta Tīna - Still Breathing

Литва: The Roop - On Fire

Норвегия: Ulrikke - Attention

Польша: Alicja Szemplińska - Empires

Словения: Ana Soklič - Voda

Испания: Blas Cantó - Universo

Украина: Go_A - Solovey