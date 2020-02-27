Роспотребнадзор: Туристы имеют право сдать путевки в Италию, РК и Иран

"В этом случае (при возникновении опасности для жизни или здоровья путешественников) при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточняет ведомство.

При этом при продаже тура клиент должен быть предупрежден обо всех опасностях выбранного им маршрута, включая медицинские опасности и риски для здоровья.

Отказаться от совершения поездки и получить полное возмещение его стоимости возможно лишь после официального сообщение органа власти о возникновении опасной ситуации в стране, куда турист собирался отправиться. Выпущенное сообщение Роспотребнадзора может быть основанием для аннулирования тура и возврата заплаченных за него денег.