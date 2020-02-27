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27.02.2020 09:20
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор: Туристы имеют право сдать путевки в Италию, РК и Иран

Текст: Петр Аннин
Распространение коронавируса, унесшего жизни уже почти 3 тысяч человек, - достаточное основание для отказа от туристической поездки в Италию, Южную Корею и Иран с полным возмещением стоимости путевки, напоминает Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В этом случае (при возникновении опасности для жизни или здоровья путешественников) при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточняет ведомство.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
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При этом при продаже тура клиент должен быть предупрежден обо всех опасностях выбранного им маршрута, включая медицинские опасности и риски для здоровья.

Отказаться от совершения поездки и получить полное возмещение его стоимости возможно лишь после официального сообщение органа власти о возникновении опасной ситуации в стране, куда турист собирался отправиться. Выпущенное сообщение Роспотребнадзора может быть основанием для аннулирования тура и возврата заплаченных за него денег.

Экономика Туризм В мире Европа Италия В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Ближний Восток Иран Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

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