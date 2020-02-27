Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Рейсы из России в Иран будут осуществляться только из терминала F аэропорта "Шереметьево".

В Россию из Южной Кореи и обратно с 1 марта смогут летать три российские авиакомпании ("Аврора", "Якутия" и S7).

Но как отмечает Минтранс, это будут чартерные рейсы, предназначенные исключительно для доставки туристов в свои страны.