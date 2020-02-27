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27.02.2020 10:05
Рубрика: Экономика

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекордную за последние десять лет сумму - 8 трлн рублей - хранили россияне на текущих счетах в российских банках, сообщает издание РБК со ссылкой на обзор аналитиков "Альфа-банка".

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Это 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Как отмечает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, рост сбережений физлиц на текущих счетах может быть связан с перетоком средств с депозитов. Например, когда клиенты со значительными сбережениями ищут, куда выгоднее инвестировать свои накопления, они могут держать средства на текущих счетах, которые для них явдяются транзитным инструментом.

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Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, в свою очередь отмечает, что рост средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам. По ее словам, ставки по таким продуктам уже близки к доходности срочных вкладов. Для клиента накопительный счет удобен тем, что по нему значительно более гибкие условия пополнения и расходования средств. Банкам же такие счета выгодны тем, что ставка по ним может пересматриваться в одностороннем порядке с уведомлением клиента. А вот ставки по вкладу зафиксированы в договоре в течение срока его действия и изменить их в одностороннем порядке банк не может.

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