Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

Рекордную за последние десять лет сумму - 8 трлн рублей - хранили россияне на текущих счетах в российских банках, сообщает издание РБК со ссылкой на обзор аналитиков "Альфа-банка".

Это 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Как отмечает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, рост сбережений физлиц на текущих счетах может быть связан с перетоком средств с депозитов. Например, когда клиенты со значительными сбережениями ищут, куда выгоднее инвестировать свои накопления, они могут держать средства на текущих счетах, которые для них явдяются транзитным инструментом.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, в свою очередь отмечает, что рост средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам. По ее словам, ставки по таким продуктам уже близки к доходности срочных вкладов. Для клиента накопительный счет удобен тем, что по нему значительно более гибкие условия пополнения и расходования средств. Банкам же такие счета выгодны тем, что ставка по ним может пересматриваться в одностороннем порядке с уведомлением клиента. А вот ставки по вкладу зафиксированы в договоре в течение срока его действия и изменить их в одностороннем порядке банк не может.