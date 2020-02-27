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27.02.2020 15:34
Рубрика: Спорт

Россияне стали шестыми в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону

Текст: Максим Домчев

Сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону в Минской области. Россияне Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов заняли шестое место.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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С первого этапа гонка для российской пары складывалась не слишком успешно. А когда Стрельцов по ходу соревнований потерял обойму, стало понятно, что россияне останутся без медалей. В итоге Стрельцов потерял на стрельбище около 50 секунд.

Борьбу за медали вели команды Украины, Норвегии, Германии, Австрии и Латвии. Норвежские биатлонисты Каролин Эрдаль и Эндре Стремсхейм в итоге сумели оторваться от преследователей и выиграть - они преодолели дистанцию за 47 минут 12,2 секунды, совершив 12 ошибок на огневых рубежах. Долгое время лидировавшие украинцы Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко (отставание - 11,8 секунды; семь промахов) в конце упустили и серебро, пропустив вперед немцев Штефани Шерер и Юстуса Штрелова (+11,5; пять промахов). Российский дуэт уступил победителям 1 минуту 34,2 секунды при семи промахах.

Позднее в четверг состоится смешанная эстафета, в которой Россию представят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.

Спорт Биатлон

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