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27.02.2020 19:49
Рубрика: Культура

Российские кинотеатры стали самыми посещаемыми в Европе

Текст: Елена Демина

Россия возглавила европейский рейтинг по посещаемости кинотеатров за прошлый год. В 2019 году 219,4 млн человек посетили кино. Об этом сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Европейской аудиовизуальной обсерватории.

На втором месте по количеству кинозрителей находится Франция - 213,3, что на 6% больше, чем 2018 году. Также в пятерку "стран-кинолюбителей" вошли Великобритания (176,1 млн билетов), Германия (118,6 млн) и Испания (103,6 млн).

Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia
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Россия уже не в первый раз лидирует по критерию посещаемости кинотеатров. В 2017 году она стала крупнейшим европейским рынком в данной сфере. Совокупный объем кассовых сборов в РФ в 2019 году превысил 55 млрд рублей, что на 10,3% выше, чем в 2018-м.

В 2018 году кинозрителей было меньше на 9,5 % - 200,4 млн человек. Как показывает статистика, количество посетителей кинотеатров в Европе в 2019 году увеличивалось равномерно, по сравнению с 2017 и 2018 годом. В целом, посещаемость кинотеатров изменилась в 19 странах из 25.

"Европейская аудиовизуальная обсерватория впервые в качестве официального источника информации о кинопрокате на территории России использовала Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино", - добавляется в сообщении Фонда, передает "Интерфакс".

Культура Кино и ТВ

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