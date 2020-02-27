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27.02.2020 10:59
Рубрика: Экономика

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

"Российским туроператорам, турагентам приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах", - говорится в сообщении.

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Такие меры вызваны наличием угрозы заражения, безопасности жизни и здоровья туристов в связи с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), пояснили в Ростуризме со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

В этой ситуации российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, уточнили в Ростуризме.

Самим туристам в ведомстве рекомендовали соблюдать меры предосторожности в целях недопущения заражения новым коронавирусом, принимать необходимые меры для обеспечения личной безопасности и не покидать самостоятельно территории отелей.

Фото: EPA-EFE/TINO ROMANO
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Ранее также была распространена рекомендация россиянам не посещать три страны, где помимо Китая наблюдаются высокий уровень распространения коронавируса.

Кроме того, органам государственной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации в Ростуризме рекомендовали оперативно довести эту информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года в Китае. На данный момент Россия сократила транспортное сообщение с КНР, прекращена продажа туров в эту страну, российские туристы эвакуированы из Китая. Также приостановлен прием китайских туристов в России.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Распространение коронавируса COVID-19

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