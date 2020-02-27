С 1 марта российские производители обуви и ее импортеры должны будут маркировать свою продукцию. Это гарантирует ее легальность.

Введение обязательной маркировки обуви в разы сократит число нелегальной продукции в магазинах. Фото: AP

Маркировка размещается на упаковке (коробка, пакет) обуви. Если ее нет, то на торговом ярлыке. Для этого производителям требуются специальные коды. Стоимость одного составляет 50 копеек без учета НДС. Как сообщили "РГ" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором проекта, введение маркировки не приведет к удорожанию обуви. Более того, цены могут снизиться из-за падения конкуренции в отрасли - с рынка уйдут те, кто не захотят работать по новым правилам.

Эксперимент по маркировке обуви стартовал летом 2018 года. Как сообщили в ЦРПТ, в системе уже зарегистрировались около 41 тысячи компаний.

Система готова к началу массового сканирования маркированной обуви в рознице и обеспечивает выдачу до 1,5 млн кодов в минуту, рассказали в ЦРПТ.

Кроме кодов компаниям необходимо интегрировать свои учетные системы с системой маркировки. "Некоторым участникам для того, чтобы исполнить требования по передаче в систему маркировки информации о движении продукции, необходимо также обновить собственное программное обеспечение - на это также потребуется какое-то время", - отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

До 1 июля 2020 года все компании должны завершить маркировку своей продукции. Нереализованные до 1 июля 2020 года остатки обуви должны быть промаркированы до 1 сентября. Ввезенную в РФ продукцию после 1 июля, но приобретенную до 1 июля, следует промаркировать до 1 августа 2020-го.

Уже выпущено более 1,35 млрд кодов. Изначально DISCOVERY Research Group оценивала объем российского рынка обуви в 329 млн пар. "В результате обеления отрасль оказалась на 400% больше, чем считалось до внедрения маркировки", - отмечали в ЦРПТ.

"Минпромторг призывает компании не откладывать начало работы в системе до последнего дня, не дожидаться 1 июля и уже сейчас активно готовиться к внедрению маркировки в отрасли", - подчеркнул Евтухов.

К системе обязательной маркировки уже присоединились производители меховых изделий ,табачной продукции, готовятся перейти производетели лекарств.