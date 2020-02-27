Новости

На Дону завели дело после провоза в Россию партии оружия из Украины 20:42
На Кубани задержан мужчина, убивший молотком девочку в 2016 году 20:28
В Ростове возбуждено дело из-за угроз потерпевшему от банды Цапков 20:05
Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций 19:55
Медведев обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ОДКБ 19:51
Российские кинотеатры стали самыми посещаемыми в Европе 19:49
Поезд Москва - Ницца перестанет курсировать с 5 марта из-за коронавируса 19:48
Во Внуково загорелся автобус 19:43
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса 19:41
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла 19:39
В ЦБ рассказали о том, что настоящие банкиры никогда не предложат клиентам 19:25
Зась обсудил в Армении укрепление военной составляющей ОДКБ 19:18
Сборная России выиграла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону 19:12
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин 19:12
В Ялте выбрали фирменные эмблемы для дворников 18:45
В Союзном государстве расширят программу лечения позвоночника у детей 18:39
В Архангельске вручили премии имени Федора Абрамова 18:31
Путин наградил Муравьеву и Антонова 18:30
Создан прибор, определяющий рак пищевода по запаху 18:28
Более 2 млн семей с детьми смогут получить пособие для преодоления бедности 18:13
Ученые рассказали, как аномальная зима повлияла на белых медведей Арктики 18:10
Нейросеть впервые раскрасила видео жизни Москвы 1896 года 18:10
В Турции нашли недостающие фигурки 5000-летней настольной игры 18:05
Археологи раскопали "город мастеров" 18:01
В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 19:12
Рубрика: Экономика

Маркировка обуви станет обязательной

Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
С 1 марта российские производители обуви и ее импортеры должны будут маркировать свою продукцию. Это гарантирует ее легальность.
Введение обязательной маркировки обуви в разы сократит число нелегальной продукции в магазинах. Фото: AP

Маркировка размещается на упаковке (коробка, пакет) обуви. Если ее нет, то на торговом ярлыке. Для этого производителям требуются специальные коды. Стоимость одного составляет 50 копеек без учета НДС. Как сообщили "РГ" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором проекта, введение маркировки не приведет к удорожанию обуви. Более того, цены могут снизиться из-за падения конкуренции в отрасли - с рынка уйдут те, кто не захотят работать по новым правилам.

Фото: Juefraphoto / istockphoto
Депутаты предлагают маркировать лекарства, опасные для водителей

Эксперимент по маркировке обуви стартовал летом 2018 года. Как сообщили в ЦРПТ, в системе уже зарегистрировались около 41 тысячи компаний.

Система готова к началу массового сканирования маркированной обуви в рознице и обеспечивает выдачу до 1,5 млн кодов в минуту, рассказали в ЦРПТ.

Кроме кодов компаниям необходимо интегрировать свои учетные системы с системой маркировки. "Некоторым участникам для того, чтобы исполнить требования по передаче в систему маркировки информации о движении продукции, необходимо также обновить собственное программное обеспечение - на это также потребуется какое-то время", - отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

До 1 июля 2020 года все компании должны завершить маркировку своей продукции. Нереализованные до 1 июля 2020 года остатки обуви должны быть промаркированы до 1 сентября. Ввезенную в РФ продукцию после 1 июля, но приобретенную до 1 июля, следует промаркировать до 1 августа 2020-го.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Бизнес заказал больше меток для маркировки обуви, чем ожидалось

Уже выпущено более 1,35 млрд кодов. Изначально DISCOVERY Research Group оценивала объем российского рынка обуви в 329 млн пар. "В результате обеления отрасль оказалась на 400% больше, чем считалось до внедрения маркировки", - отмечали в ЦРПТ.

"Минпромторг призывает компании не откладывать начало работы в системе до последнего дня, не дожидаться 1 июля и уже сейчас активно готовиться к внедрению маркировки в отрасли", - подчеркнул Евтухов.

К системе обязательной маркировки уже присоединились производители меховых изделий ,табачной продукции, готовятся перейти производетели лекарств.

Экономика Бизнес Вступают в силу в марте 2020 года

Главное сегодня

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Путин ответил на вопрос о двойниках
МИД: Подключение Парижа и Берлина к переговорам по Идлибу нецелесообразно
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Маршала Дмитрия Язова похоронили на военном мемориальном кладбище
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить