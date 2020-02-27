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27.02.2020 18:45
Рубрика: Власть

Адвокаты смогут получать процент от судебных побед

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Официальный юридический статус получили так называемые "гонорары успеха". Соответствующие нормы закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" вступают в силу с 1 марта.
Вступившие в силу поправки в Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" разрешили "гонорар успеха". Фото: Gettyimages Вступившие в силу поправки в Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" разрешили "гонорар успеха". Фото: Gettyimages
Вступившие в силу поправки в Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" разрешили "гонорар успеха". Фото: Gettyimages

Адвокаты смогут получать солидную долю от присужденных их клиентам сумм. Эти деньги будут получены благодаря стараниям самих адвокатов, если они сумеют доказать в суде правоту своих доверителей. Вполне справедливо, что такой труд должен быть оплачен.

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Предложение может оказаться заманчивым для тех граждан, чье дело верное, но нет денег затевать судебный процесс. В таком случае защитника можно привлечь обещаниями большой финансовой удачи в будущем. Это и называется "гонорар успеха".

В свое время председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что "гонорары успеха" применяются во многих государствах и практиковались в России в дореволюционный период. Он подчеркнул, что такой механизм позволяет получить квалифицированную юридическую помощь гражданам, которые на момент заключения соглашения с адвокатом ограничены в денежных средствах, но в случае выигрыша смогут выплатить причитающееся адвокату вознаграждение.

- Кроме того, законодательное закрепление "гонораров успеха" позволит обеспечить прозрачность деятельности адвокатов и пополнить бюджет как самих адвокатов, так и государства, - сказал Павел Крашенинников.

Правила работы на условиях "гонорара успеха" должна утвердить Федеральная палата адвокатов. Сейчас документ разрабатывает специальная рабочая группа Совета Федеральной палаты адвокатов. Проект уже подготовлен, но пока не принят.

Нередко бывает, что правота гражданина очевидна, но у него нет средств, чтобы начать судебный процесс. Теперь можно пообещать адвокату "гонорар успеха"

- Мы пытались создать сбалансированный документ, который, с одной стороны, поможет адвокатам применять "гонорар успеха", не опасаясь уголовного преследования. А с другой - даст возможность предусмотреть ограничения, свидетельствующие о том, что мы относимся к этому институту сдержанно и ответственно, понимаем все риски, которые с ним связаны, - рассказала советник Федеральной палаты Елена Авакян.

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Совет палаты принял решение продлить работу над документом на два месяца, а до принятия правил при заключении соглашений о выплате "гонорара успеха" руководствоваться положениями Кодекса профессиональной этики адвоката, регулирующими этот вопрос.

В законе уточняется, что "гонорары успеха" не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам. По мнению экспертов, введение в правовое поле "гонорара успеха" прежде всего существенно облегчит защиту прав граждан и доступ к квалифицированной юридической помощи неимущих, нуждающихся в защите.

Накануне палата опубликовала большой обзор регулирования и практики применения "гонорара успеха" в различных странах. Как сказано в обзоре, "гонорар успеха" является мощным стимулом для адвоката работать максимально тщательно по делу клиента. В то же время зарубежные адвокаты, практикующие по гражданским делам, обычно не берутся за дело на условиях "гонорара успеха", если они не видят очевидной ответственности противной стороны, а также наличия у ответчика источников выплаты по судебному решению. Проще говоря, защитнику дело должно казаться очевидным, а другая сторона - платежеспособной. Но это вполне логичные условия.

Власть Право Вступают в силу в марте 2020 года Проблемы адвокатуры

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