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27.02.2020 18:45
Рубрика: Экономика

Самозанятым упростили доступ к госзакупкам

Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Самозанятые могут участвовать в закупках госкомпаний в качестве поставщиков товаров и услуг наравне с представителями малого и среднего бизнеса (МСП). Преференция действует в течение всего срока проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участвовать в госзакупках самозанятые могли и раньше, но на общих основаниях. В то же время для представителей малого и среднего бизнеса законом предусмотрен ряд льгот. Госкомпании обязаны отдавать им 20% от общего объема своих закупок, 18% контрактов должны заключаться на прямых торгах (в них не может участвовать крупный бизнес). Кроме того, для субъектов МСП действует сокращенный срок оплаты поставок (30 дней, а с 1 января - 15 дней).

Фото: iStock
Самозанятым стал доступен налоговый автоплатеж

Новые правила должны помочь становлению бизнеса самозанятых и будут стимулировать выход таких граждан из тени. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), число участников эксперимента по уплате налога на профессиональный доход в 23 регионах превысило 465 тысяч человек.

По словам генерального директора Единой электронной торговой площадки (Росэлторг) Антона Емельянова, в сфере закупок остро стоит вопрос повышения конкуренции. Упрощение доступа к закупкам самозанятых наравне с представителями МСП может способствовать решению этой проблемы, полагает Емельянов. "Индивидуальные предприниматели и самозанятые - основной резерв увеличения числа участников торгов при условии, что из них удастся вырастить надежных поставщиков", - поясняет собеседник "РГ".

В то же время ресурсы самозанятых ограничены, напоминает Емельянов. Поставщики из этой категории зачастую могут исполнить контракт с максимальным объемом в 1-2 млн рублей, но не у всех крупных заказчиков есть такие небольшие заказы. Поэтому заказчикам стоит подумать о возможности осуществления своих "малых закупок" не только у единственных поставщиков, но и путем проведения конкурентных торгов с привлечением самозанятых, которым важно стартовать с договоров, соразмерных масштабу их бизнеса.

По мнению Кирилла Кузнецова, генерального директора Центра эффективных закупок Tendery.ru, хорошими нишами для самозанятых могут стать преподавательские услуги, организация мероприятий, но заказчики при этом должны быть небольшими. Как раз их потребности могут закрываться силами самозанятого, указывает Кузнецов.

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