Саудовская Аравия ввела запрет на религиозный туризм из-за коронавируса

Власти Саудовской Аравии на фоне распространения вируса COVID-19 временно приостановили прием религиозных туристов. Сообщается, что под запрет подпадает в первую очередь посещение Мекки и Медины, которые из года в год посещают миллионы мусульман со всего мира. Власти пошли на этот шаг, несмотря на то, что на территории королевства пока официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Как отмечается в опубликованном в Twitter министерством иностранных дел королевства сообщении, принятые властями меры носят "временный характер" и направлены на предотвращение распространения вируса. Дополнительно сообщается, что запрещен въезд в страну всем владельцам туристических виз, кто выезжает в Саудовскую Аравию из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19. Власти также просят собственных подданных воздержаться от поездок в эти регионы.

В МИД королевства подчеркнули, что власти страны таким образом решили поддерживать международные усилия по сдерживанию распространения вируса.