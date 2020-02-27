Савченко рассказала о "старых коррупционерах" и "молодых дебилах" Украины

Одиозный украинский политик Надежда Савченко пессимистично оценила состав нынешнего украинского правительства, заявив, что президент страны Владимир Зеленский вынужден выбирать между "старыми коррупционерами" и "молодыми дебилами".

"Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами - то, что сейчас вы набрали. Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину, - передает РИА Новости комментарий Савченко в эфире телеканала "Наш". - Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами".

Причиной столь резкой оценки стала публичная пикировка между министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым и олигархом Игорем Коломойским. В итоге перепалки Милованов пошутил, что он "дебил, и это не скрывает". Реплика вызвала оживленную реакцию в соцсетях и СМИ.

"Хорошо, только один себя так признал, пусть все остальные будут просто профанами", - констатировала Савченко.