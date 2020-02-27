Сборная России выиграла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Во второй день чемпионата Европы по биатлону российская команда сумела завоевать еще одну медаль. Команда в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили финишировали вторыми в смешанной эстафете, сумев опередить норвежскую команду.

Выиграла гонку сборная Украины, представленная на этом турнире очень сильным составом. По ходу большей части гонки эта команда находилась среди лидеров. До последнего рубежа конкуренцию сборной Украины составляли хозяева соревнований, но крайне неудачная стрельба стоила им места на пьедестале.

В итоге украинцы выиграли с результатом 1 час 11 минут 32,1 секунды. Сборные России и Норвегии вели борьбу почти до самого финиша, но Халили в решающий момент сумел убежать от соперника. Российская команда отстала на 32,2 секунды.

Бронза у Норвегии, уступившей победителям 33,7 секунды.

После двух дней соревнований у российской сборной золото и серебро.