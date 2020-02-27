Семь человек погибли при стрельбе на территории пивоварни в США

Семь человек погибли в результате стрельбы в американском городе Милуоки. Инцидент произошел на территории пивоварни Molson Coors.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, трагедия разыгралась в административном корпусе. Злоумышленник проник на территорию предприятия в 15:35 по местному времени и открыл огонь по людям.

По одной из версий, преступником оказался бывший сотрудник компании, которого уволили. Он застрелил шесть человек, после чего совершил самоубийство. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и следователи.