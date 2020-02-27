Новости

В Ялте выбрали фирменные эмблемы для дворников 18:45
СК объявил о предъявлении Дмитрию Захарченко новых обвинений во взятках 18:41
В Союзном государстве расширят программу лечения позвоночника у детей 18:39
В Архангельске вручили премии имени Федора Абрамова 18:31
Путин наградил Муравьеву и Антонова 18:30
Создан прибор, определяющий рак пищевода по запаху 18:28
Более 2 млн семей с детьми смогут получить пособие для преодоления бедности 18:13
Ученые рассказали, как аномальная зима повлияла на белых медведей Арктики 18:10
Нейросеть впервые раскрасила видео жизни Москвы 1896 года 18:10
В Турции нашли недостающие фигурки 5000-летней настольной игры 18:05
Археологи раскопали "город мастеров" 18:01
В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве 18:00
Обогнать любой ценой: Camaro спихнул с трассы мешавшие ему пикап и фуру 18:00
Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана 17:49
У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус 17:46
Летчики Балтфлота под Калининградом разбомбили "противника" 17:44
В аэропорту Сочи с самолета сняли пьяного пассажира 17:30
Из нижегородского транспорта запретили высаживать детей-безбилетников 17:28
Доходы бюджета от инвестирования ФНБ выросли на треть 17:26
Провериться на коронавирус в Москве можно только по направлению от врача 17:25
Умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов 17:19
В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста 17:15
Количество инфицированных коронавирусом в Греции увеличилось до трех 17:14
Российский барк "Крузенштерн" зашел в порт Монтевидео 17:13
Песков пояснил слова Путина про зарубежные активы СССР 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 17:39
Рубрика: Экономика

Код доступа

Минкомсвязь пообещала подготовить список бесплатных интернет-ресурсов в течение месяца
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Список интернет-ресурсов, доступ к которым станет бесплатным для пользователей, появится к апрелю. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Он точно не будет ограничен госсайтами, будут и другие востребованные ресурсы", - приводит цитату министра агентство ТАСС.

Предполагалось, что доступ к социально значимым интернет-ресурсам станет бесплатным уже с 1 марта. Решение об этом приняли в январе на совещании под руководством и.о. главы Минкомсвязи Константина Носкова (при формировании нового правительства министром стал Максут Шадаев) с крупнейшими операторами связи. Отмечалось, что это будет первым шагом по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент в Послании Федеральному Собранию. В числе ресурсов и сервисов, которыми россияне смогут пользоваться без всякой платы, назывался портал госуслуг (больше 100 млн зарегистрированных пользователей), сайты федеральных и региональных органов власти, почтовые сервисы, соцсети.

Фото: iStock
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал о будущем госуслуг

Операторы связи сразу после Послания президента заявили, что задача реализуема, и выразили готовность обсуждать детали с правительством. Позже стало известно, что участники рынка предложили государству компенсировать им предоставление услуги по бесплатному доступу. Свои потери они оценили в 150 млрд рублей, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на итоги заседания Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ.

Максут Шадаев в середине февраля говорил журналистам, что предложение рассматривается.

На вопрос о готовности обеспечить бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам, как планировалось, с 1 марта в "Мегафоне", "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") и Yota "РГ" заявили, что воздержатся от комментариев. В МТС на запрос не ответили. Директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин сказал, что предоставление бесплатного доступа требует изменений законодательства. "После этого операторы смогут приступить к исполнению поручения", - указал он.

Предполагается, что в числе бесплатных будут не только сайты органов власти и портал государственных слуг

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский также подтвердил журналистам, что в компании ждут соответствующего решения правительства. "Это не является сложной технической задачей, но, конечно, для нас важен выход каких-то нормативных документов", - сказал он.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить