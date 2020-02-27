Список интернет-ресурсов, доступ к которым станет бесплатным для пользователей, появится к апрелю. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Он точно не будет ограничен госсайтами, будут и другие востребованные ресурсы", - приводит цитату министра агентство ТАСС.

Предполагалось, что доступ к социально значимым интернет-ресурсам станет бесплатным уже с 1 марта. Решение об этом приняли в январе на совещании под руководством и.о. главы Минкомсвязи Константина Носкова (при формировании нового правительства министром стал Максут Шадаев) с крупнейшими операторами связи. Отмечалось, что это будет первым шагом по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент в Послании Федеральному Собранию. В числе ресурсов и сервисов, которыми россияне смогут пользоваться без всякой платы, назывался портал госуслуг (больше 100 млн зарегистрированных пользователей), сайты федеральных и региональных органов власти, почтовые сервисы, соцсети.

Операторы связи сразу после Послания президента заявили, что задача реализуема, и выразили готовность обсуждать детали с правительством. Позже стало известно, что участники рынка предложили государству компенсировать им предоставление услуги по бесплатному доступу. Свои потери они оценили в 150 млрд рублей, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на итоги заседания Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ.

Максут Шадаев в середине февраля говорил журналистам, что предложение рассматривается.

На вопрос о готовности обеспечить бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам, как планировалось, с 1 марта в "Мегафоне", "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") и Yota "РГ" заявили, что воздержатся от комментариев. В МТС на запрос не ответили. Директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин сказал, что предоставление бесплатного доступа требует изменений законодательства. "После этого операторы смогут приступить к исполнению поручения", - указал он.

Предполагается, что в числе бесплатных будут не только сайты органов власти и портал государственных слуг

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский также подтвердил журналистам, что в компании ждут соответствующего решения правительства. "Это не является сложной технической задачей, но, конечно, для нас важен выход каких-то нормативных документов", - сказал он.