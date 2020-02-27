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27.02.2020 02:54
Рубрика: В мире

Сирийские войска выбили террористов из 16 населенных пунктов на юге Идлиба

Военнослужащие Сирийской арабской армии. Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости Военнослужащие Сирийской арабской армии. Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Военнослужащие Сирийской арабской армии. Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

В Сирии правительственные войска освободили в среду город Кафр-Увейд на юге провинции Идлиб. Также за сутки бойцы сирийской армии вернули под свой контроль 15 селений в окрестностях этого города, разгромив банды террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
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По данным информационного агентства SANA, сейчас военнослужащие зачищают жилые кварталы и разминируют улицы. Военная операция проводится в регионе Джебель-эз-Завия, где сосредоточены основные силы бандформирований, захвативших в 2014 году провинцию Идлиб, пишет ТАСС. Боевики периодически предпринимают ответные контратаки на позиции сирийской армии, но безуспешно.

Ранее командование Вооруженных сил Сирии сообщило, что сирийская армия в течение нескольких дней установила контроль над десятками населенных пунктов на юге Идлиба, уничтожив большое число террористов и их военной техники.

Напомним, Идлиб остается единственными регионом Сирии, большая часть которого по-прежнему контролируется незаконными вооруженными формированиями.

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