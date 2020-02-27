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27.02.2020 18:41
Рубрика: Происшествия

СК объявил о предъявлении Дмитрию Захарченко новых обвинений во взятках

Текст: Наталья Козлова
Ведомство Александра Бастрыкина не дает спокойно отбывать наказание бывшему сотруднику полиции Дмитрию Захарченко. Корреспонденту "РГ" в СКР сообщили, что они продолжают расследование уголовного дела "по фактам получения взяток бывшим сотрудником МВД России Дмитрием Захарченко, уже осужденным и отбывающим наказание по другим эпизодам преступной деятельности".
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Речь идет о крупном и особо крупном размере взяток. Про версию следствия корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

В декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч рублей. Кроме того, в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, которая в общей сумме превысила 1 миллиард 400 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение Захарченко получал за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателей, которое он им оказывал вплоть до своего задержания в сентябре 2016 года.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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По словам Петренко, кроме Захарченко обвинение предъявлено взяткодателю - крупному предпринимателю Валерию Маркелову и посредникам. Ими оказались доверенные люди Захарченко - Василий Критинин и бывший адвокат Виктор Белевцов.

В СК рассказали, что сразу после задержания Захарченко взяткодатели и посредники стали скрываться от следствия. Некоторые уехали из страны. Их задержание следователи называют "эффективным взаимодействием следствия и оперативных служб". Еще трое, скрывшихся от следствия, остаются в розыске.

Петренко говорит, что следственные действия по этим гражданам завершены. Они знакомятся с уголовным делом.

Напомним, что ровно год назад СК попросил заочно арестовать бизнесмена Дмитрия Моторина, совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича. Станкевич и Ушерович обвиняются в получении взятки, а Моторин - в даче взятки в особо крупном размере, они были объявлены в розыск.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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До этого, осенью 2018 года по делу Захарченко был арестован член совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерий Маркелов. Следствие тогда заявило, что от него поступила большая часть средств, изъятых в квартире полковника. Адвокат Виктор Белевцов, который был доверенным лицом Захарченко, в настоящее время находится под арестом.

Самого полковника Захарченкр арестовали в сентябре 2016 года и обвинили в получении 7 миллионов рублей взятки от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого. Потом был обыск в квартире сестры полковника, в который нашли залежи банковских пачек, общей суммой почти в девять миллиардов рублей. Семья Захарченко оказалась очень состоятельной. Но по судебному решению больше десятка квартир и прочего добра ушло в доход государства.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Дело о миллиардах полковника Захарченко

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