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27.02.2020 20:52
Рубрика: Спорт

Слушания CAS по делу WADA и РУСАДА начнутся не раньше конца апреля

Текст: Максим Домчев
Слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по делу Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства начнутся не ранее конца апреля и не будут публичными.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Как сообщается на сайте CAS, третьими сторонами в этом деле станут Международные олимпийский и паралимпийские комитеты, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, Международная федерация хоккея и выразившие свое желание спортсмены.

Фото: ОКР
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Представители WADA предлагали провести публичные слушания, но CAS принял решение о том, что разбирательство пройдет в закрытом режиме.

Если арбитражный суд поддержит решение WADA, то российский спорт получит серьезное наказание - спортсмены лишатся права представлять страну на крупнейших соревнованиях на протяжении четырех лет. Также Россия не сможет проводить на своей территории чемпионаты мира и подобные им соревнования.

Решение будут принимать три арбитра: председатель Марк Уильямс из Австралии, Луиджи Фумагалли из Италии и представляющая Францию Хамида Гарави.

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Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации Спортивный арбитражный суд (CAS) Спортивные организации WADA Допинговые скандалы

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