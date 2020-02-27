Слушания CAS по делу WADA и РУСАДА начнутся не раньше конца апреля

Слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по делу Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства начнутся не ранее конца апреля и не будут публичными.

Как сообщается на сайте CAS, третьими сторонами в этом деле станут Международные олимпийский и паралимпийские комитеты, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, Международная федерация хоккея и выразившие свое желание спортсмены.

Представители WADA предлагали провести публичные слушания, но CAS принял решение о том, что разбирательство пройдет в закрытом режиме.

Если арбитражный суд поддержит решение WADA, то российский спорт получит серьезное наказание - спортсмены лишатся права представлять страну на крупнейших соревнованиях на протяжении четырех лет. Также Россия не сможет проводить на своей территории чемпионаты мира и подобные им соревнования.

Решение будут принимать три арбитра: председатель Марк Уильямс из Австралии, Луиджи Фумагалли из Италии и представляющая Францию Хамида Гарави.